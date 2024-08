Klasemen Liga 1 Pekan Kedua setelah Persebaya Surabaya Ditahan Malut United dan PSM Makassar Kalahkan PSBS Biak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 dengan Malut United dalam pertandingan kedua Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Jumat sore, 16 Agustus. Dalam laga lain, PSM Makassar menang atas PSBS Biak.

Berstatus sebagai tim tamu, Persebaya mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk menekan pertahanan Malut United.

Dalam posisi menekan pertahanan lawan, Persebaya kerap kecolongan Malut United yang menyerang melalui skema serangan balik.

Di babak pertama, Persebaya menguasai total 58 persen penguasaan bola berbanding dengan 42 persen Malut United.

Skor imbang tanpa gol berakhir hingga peluit babak pertama ditiup oleh wasit.

Memulai babak kedua, Malut United berinisiatif menekan pertahanan Persebaya melalui sektor serangan di dua lini sayap.

Atief Catur Pamungkas harue ditarik keluar pada menit ke-53 usai mengalami benturan dan digantikan oleh Alfredo Tata.

Di menit ke-56, Malut United memperoleh peluang. Melalui skema serangan balik, Adriano yang terbebas di sektor kiri pertahanan Persebaya memberikan umpan silang. Yakob Sayuri yang memperoleh umpan masih belum mampu mengarahkan sundulan ke gawang Ernando.

Yakob kembali memperoleh peluang di menit ke-58. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih dibendung oleh barisan lini belakang Persebaya.

Di menit ke-66, Bruno Moreira melepaskan umpan terobosan namun Kasim Botan yang tinggal berhadap-hadapan dengan M Fahri terjebak ke dalam posisi offside.

Menit ke-72, melalui skema serangan balik dari sektor kanan Malut United membongkar pertahanan Persebaya. Namun tendangan terarah dari dalam kotak penalti Yakob masih digagalkan oleh Ernando Ari.

Malut United bermain jauh lebih fleksibel dengan memanfaatkan transisi dari sektor sayap.

Tidak ada peluang berbahaya yang tercipta dari kedua tim hingga wasit meniup babak kedua skor imbang tanpa gol bertahan.

Dengan hasil ini membuat Malut United kini memperoleh dua kali hasil imbang di dua pertandingan awal. Yakob Sayuri dan kawan-kawan kini menempati peringkat kedelapan.

Sementara itu hasil imbang membuat Persebaya kini mengoleksi empat poin dan menempati peringkat kedua klasemen.

PSM Menang

Dalam pertandingan lain, PSM Makassar menang 2-1 saat berlaga di kandang PSBS Biak, yang meminjam lokasi di Bali. Mereka mendapat gol dari Nermin Haljeta (menit 10) dan Abdul Rahman (90). Gol PSBS dicetak Pablo Arganaraz (50).

PSM meraih kemenangan keduanya dan kini naik ke puncak klasemen dengan nilai 6, unggul 2 poin dari Persebaya. PSBS Biak menghuni posisi ke-17 dengan nilai 0, unggul dari PSS Sleman yang mengemas nilai -3 setelah mendapat pemotongan poin.

Hasil dan Jadwal Pekan Kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

PSBS Biak vs PSM Makassar 1-2

Malut United vs Persebaya Surabaya 0-0.

19.00 Barito Putera vs Madura United (Indosiar, Vidio)

Sabtu, 17 Agustus

15.30 Arema FC vs Borneo FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

Minggu, 18 Agustus

15.30 Bali United vs Semen Padang (Indosiar, Vidio)

19.00 Persita Tangerang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

Senin, 19 Agustus

15.30 PSS Sleman vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19.00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 PSM Makassar 2 5-1 6 2 Persebaya 2 1-0 4 3 Persib 1 4-1 3 4 Persija 1 3-0 3 5 Borneo FC 1 3-1 3 5 Bali United 1 3-1 3 7 Persita 1 1-0 3 8 Malut United FC 2 1-1 2 9 Madura United 1 1-1 1 10 Arema FC 1 0-0 1 10 Dewa United FC 1 0-0 1 12 PSIS Semarang 1 0-1 0 13 Persik Kediri 1 1-3 0 13 Semen Padang FC 1 1-3 0 17 PS Barito Putera 1 0-3 0 17 Persis Solo 1 0-3 0 24 PSBS Biak 2 2-6 0 28 PSS Sleman 1 0-1 -3

