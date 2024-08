Hasil Liga Inggris Pekan Pertama: Liverpool Kalahkan Ipswich Town 2-0, Mohamed Salah Bikin Gol dan Beri Assist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool mengawali Liga Inggris 2024-2025 dengan baik. Mereka menang 2-0 saat menghadapi Ipswich Town di Portman Road, Sabtu, 17 Agustus 2024. Kemenangan ini menjadi awal manis bagi Arne Slot, pelatih baru Liverpool.

Mohamed Salah tampil apik dalam laga pekan pertama ini. Ia menyumbang assist buat Diogo Jota pada menit ke-60. Pemain Mesir itu kemudian melengkapi assist-nya dengan gol enam menit kemudian.

Torehan ini mengantar Mo Salah menorehkan catatan bersejarah. Ia menjadi pemain paling banyak mencetak gol dalam pekan pertama Liga Inggris (9 gol) juga paling sering terlibat dalam gol (14).

Ipswich, yang didukung oleh pemegang saham minoritas baru dan penyanyi-penulis lagu Ed Sheeran dari tribun Portman Road, mampu mengimbangi Liverpool di babak pertama. Namun, mereka kerepotan di babak kedua.

Permainan Liverpool meningkat pesat setelah turun minum. Pada penampilannya yang ke-350 di semua kompetisi untuk klub, Mohamed Salah menyelinap di belakang bek Ipswich untuk mengalahkan jebakan offside. Ia dengan cerdas memberikan umpan kepada Jota, yang mampu menaklukkan kiper lawan.

Hanya enam menit kemudian, Salah beralih dari pemberi umpan ke pencetak gol. Ia menjebol gawang Christian Walton dengan tembakan cerdas mengarah ke tiang kiri.

Kemenangan ini untuk sementara mengantar Liverpool ke puncak klasemen, unggul selisih gol dari Manchester United, yang sehari sebelumnya menang 1-0 atas Fulham.

Susunan Pemain

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton; Leif Davis, Jacob Greaves, Luke Woolfenden, Axel Tuanzebe; Sam Morsy, Massimo Luongo; Omari Hutchinson, Conor Chaplin, Wes Burns; Liam Delap.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Andy Robertson, Virgil van Dijk, Jarell Quansah, Trent Alexander-Arnold; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Luis Díaz, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah; Diogo Jota.

Jadwal Berikutnya

Pada Sabtu malam, 17 Agustus 2024, masih akan hadir sejumlah pertandingan pekan pertama Liga Inggris, yakni:

21:00 - Arsenal vs Wolverhampton

21:00 - Everton vs Brighton

21:00 - Newcastle vs Southampton

21:00 - Nottingham Forest vs Bournemouth

23:30 - West Ham vs Aston Villa.

