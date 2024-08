Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Pertama: Chelsea vs Manchester City 0-2, Erling Haaland Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil menang 2-0 saat bertandang ke markas Chelsea dalam pekan pembuka Liga Inggris (Premier League) musim 2024-2025 di Stadion Stamford Bridge, Minggu malam, 18 Agustus.

Gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Erling Haaland di babak pertama dan Mateo Kovacic menjelang akhir pertandingan.

Hasil ini untuk sementara menempatkan tim juara bertahan di peringkat empat dengan torehan tiga poin. Sedangkan Chelsea menepati peringkat ke-17, demikian dilansir dari laman resmi Liga Premier Inggris.

Meski bermain di kandang lawan, City tetap mendominasi penguasaan bola. Namun, mereka kesulitan untuk menembus pertahanan Chelsea di 15 menit pertama.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-18 saat Haaland mencatatkan namanya di papan skor. Bernardo Silva sebenarnya hendak menggapai bola, tetapi gagal dan jatuh di kaki Haaland.

Penyerang Norwegia itu berhasil lepas dari Colwill dan Marc Cucurella, sebelum menjebol jala Robert Sanchez dari jarak dekat.

VAR sempat meninjau gol tersebut karena ada dugaan Bernardo offside saat serangan City berlangsung, tetapi akhirnya disahkan. Skor menjadi 1-0.

Ini juga menjadi torehan gol ke-91 Haaland dalam 100 pertandingan untuk Manchester City sejak didatangkan pada tahun 2022.

Gol itu membuat Chelsea bermain lebih menyerang demi menyamakan kedudukan, tetapi mereka tetap saja kesulitan untuk menembus pertahanan City.

Chelsea bisa menyamakan skor 1-1 pada menit ke-45 lewat Jackson meski akhirnya dianulir karena Nicolas Jackson dalam posisi offside ketika menyambar bola muntah sepakan Cole Palmer yang ditepis Ederson.

Chelsea sempat meminta penalti dua kali setelah Enzo Fernandez dan Christopher Nkunku dijatuhkan, tapi wasit Anthony Taylor tidak melihatnya sebagai pelanggaran.

Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Chelsea lebih agresif salam menyerang di babak kedua. Namun, City malah nyaris menggandakan skor pada menit ke-52 saat Haaland mendapat bola umpan Bernardo. Bola masih bisa berhasil ditepis Sanchez.

Chelsea mendapatkan peluang pada menit ke-61, Jackson menemukan ruang di kotak penalti dan melepaskan sepakan voli yang masih mengarah ke Ederson.

Lewis sempat membuat gol untuk City pada menit ke-65 saat menyambar bola liar di kotak penalti. Sayang, gol itu dianulir VAR karena sebelumnya terjadi pelanggaran Haaland kepada Colwill.

City berhasil menambah keunggulan mereka pada menit ke-85 berkat gol gelandang asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Dia menjebol gawang mantan timnya lewat aksi individunya melewati dua pemain sebelum menembak bola dari luar kotak penalti ke pojok kanan gawang. Sanchez coba menepisnya tapi bola terlalu kencang sehingga masuk.

Tidak ada gol tambahan hingga laga berakhir. Skuad asuhan pelatih Pep Guardiola menang 2-0 dan berhak mengamankan tiga poin dari kandang Chelsea.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris 2024-2025

Sabtu, 17 Agustus 2024

Manchester United vs Fulham 1-0

Ipswich Town vs Liverpool 0-2

Arsenal vs Wolverhampton 2-0

Everton vs Brighton 0-3

Newcastle vs Southampton 1-0

Nottingham Forest vs Bournemouth 1-1

West Ham vs Aston Villa 1-2.

Minggu, 18 Agustus 2024

Brentford vs Crystal Palace 2-1

Chelsea vs Manchester City 0-2

Selasa, 20 Agustus 2024

02:00 - Leicester City vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris



