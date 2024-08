Klasemen Liga Italia Pekan Kedua: Kalahkan Verona 3-0, Juventus Jadi Satu-satunya Tim yang Terus Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus sukses meraih tiga poin setelah dengan mengalahkan Hellas Verona 3-0 dalam lanjutan pekan ke-2 Serie A Liga Italia di Marcantonio Bentegodi pada Selasa dini hari WIB.

Dusan Vlahovic mengemas dua gol di pertandingan ini, dengan gol di dicetak oleh bek sayap Nicolo Savona.

Kemenangan ini mengantarkan Juventus ke puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 6 poin. Verona turun ke urutan 11 dengan 3 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Italia.

Juventus sempat mencetak gol pembuka pada menit ke-23. Namun, gol Nicolo Savona itu dianulir hakim garis akibat offside.

Juventus baru membuka skor lima menit kemudian. Dusan Vlahovic sukses mencetak gol dari tembakan kaki kirinya di kotak penalti setelah menerima umpan terobosan Kenan Yildiz. Tim tamu memimpin 1-0.

Juventus menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Kali ini giliran Nicolo Savona yang membobol gawang Verona.

Dia menanduk bola dari umpan silang Samuel Mbangula ke kotak penalti. Juventus unggul 2-0 hingga turun minum.

Juventus mendapat tendangan penalti beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Wasit menunjuk titik 12 pas setelah Mbangula dilanggar Tchatchoua di kotak terlarang.

Vlahovic maju sebagai eksekutor penalti dan sukses mencetak gol. Bola sepakannya ke sisi kiri gawang Verona berhasil memperdayai Montipo dan membawa Bianconeri menjauh 3-0.

Verona gagal mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Laga berakhir untuk kemenangan Juventus 3-0.

Susunan Pemain

Hellas Verona (3-4-3): Lorenzo Montipo; Pawel Dawidowicz, Diego Coppola, Giangiacomo Magnani; Jackson Tchatchoua, Ondrej Duda, Reda Belahyane, Darko Lazovic; Tomas Suslov, Daniel Mosquera, Dailon Livramento.

Juventus (4-2-3-1): Micele Di Gregorio; Juan Cabal, Bremer, Federico Gatti, Nicolo Savona; Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli; Samuel Mbangula, Kenan Yildiz, Andrea Cambiasso; Dusan Vlahovic.

Rekap Hasil Liga Italia 2024-2025 Pekan Kedua

(Live BeIN Sport, Vidio)

Sabtu, 24 Agustus 2024

Parma vs AC Milan 2-1

Udinese vs Lazio 2-1

Inter Milan vs Lecce 2-0

Monza vs Genoa 0-1.

Minggu, 25 Agustus 2024|

Torino vs Atalanta 2-1

Fiorentina vs Venezia 0-0

AS Roma vs Empoli 1-2

Napoli vs Bologna 3-0.

Senin, 26 Agustus 2024

Cagliari vs Como 0-0

Verona vs Juventus 0-3.

