Bursa Transfer: Gelandang Manchester United Scott McTominay Dikabarkan Sepakat Gabung Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Manchester United Scott McTominay dikabarkan telah setuju untuk bergabung dengan klub Italia Napoli dengan biaya 30 juta euro atau sekitar Rp 517 miliar.

Manchester United dikabarkan menyertakan sell-on clause dalam kesepakatan transfer pemain asal Skotlandia itu. Dengan adanya klausul penjualan tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan dari penjualan McTominay di masa depan.

"Scott McTominay ke Napoli, here we go! Kesepakatan berlaku untuk paket €30 juta ditambah klausul penjualan," tulis dari jurnalis Fabrizio Romano melalui akun X resminya, dikutip Rabu.

Setelah kedua pihak menyepakati detail kepindahan McTominay, Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan telah menyutujui pemainnya melakukan perjalanan menuju Napoli untuk melakukan pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak.

"Manchester United telah mengizinkan Scott melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontrak," tulisnya.

Romano juga mengabarkan bahwa Romelu Lukaku juga bersiap melakukan perjalanan ke Napoli guna merampungkan kepindahannya dari Chelsea.

"Baik Lukaku dan McTominay siap melakukan perjalanan dan menjalani tes medis sebagai pemain Napoli," tulis Romano.

Scott McTominay, 27 tahun, tercatat telah mencetak 29 gol dan delapan assist dari 255 laga untuk Manchester United di semua kompetisi setelah debutnya di tim senior klub Liga Inggris itu pada Mei 2017. Ia turut membantu Setan Merah meraih Piala Liga 2023 dan Piala FA 2024.

