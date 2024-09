Jadwal Bola Hari Ini Sabtu 21 September 2024: Chelsea, Liverpool, Man United, Real Madrid, Juventus, PSG, Bayern, dan Bali United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Sabtu, 21 September 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1 Indonesia.

Kompetisi Liga Inggris akan memasuki pekan keenam. Malam ini sejumlah klub besar akan berlaga. Chelsea akan menyambangi markas West Ham, Liverpool menjamu Bournemouth, Tottenham menyambut Brentford, sedangkan Manchester United akan berlaga di markas Crystal Palace.

Liga Spanyol pekan keenam akan diwarnai pertandingan Real Madrid vs Espanyol. Juventus vs Napoli jadi laga pilihan di Liga Italia. Sedangkan Reims vs PSG dan Werder Bremen vs Bayern Munchen akan hadir di Liga Prancis dan Liga Jerman.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menampilkan duel Dewa United vs Madura United. Sedangkan Malut United akan menjamu Bali United.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Inggris Pekan Keenam

(Live Vidio)

Sabtu, 21 September 2024

18:30 WIB - West Ham vs Chelsea

21:00 WIB - Aston Villa vs Wolverhampton

21:00 WIB - Fulham vs Newcastle

21:00 WIB - Leicester City vs Everton

21:00 WIB - Liverpool vs Bournemouth

21:00 WIB - Southampton vs Ipswich Town

21:00 WIB - Tottenham vs Brentford

23:30 WIB - Crystal Palace vs Manchester United

Liga Spanyol Pekan Keenam

(Live Beinsport, Vidio)

Sabtu, 21 September 2024

19:00 WIB Real Valladolid vs Real Sociedad

21:15 WIB Osasuna vs Las Palmas

22:30 WIB Valencia vs Girona.

Minggu, 22 September 2024

02:00 WIB Real Madrid vs Espanyol

Liga Italia Pekan Kelima

(Live Bein Sports, Vidio)

Sabtu, 21 September 2024

20:00 WIB Venezia vs Genoa

23:00 WIB Juventus vs Napoli

Minggu, 22 September 2024

01:45 WIB Lecce vs Parma

Liga Prancis Pekan Kelima

Minggu, 22 September 2024

02.00 WIB Reims vs PSG

Liga Jerman Pekan Keempat

(Mola TV)

Sabtu, 21 September 2024

20.30 WIB Werder Bremen vs Bayern Munchen

Liga 1 Pekan Keenam

Sabtu, 21 September 2024

15:30 Dewa United vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19:00 Malut United vs Bali United (Indosiar, Vidio).

