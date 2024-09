Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia: Seluruh Pertandingan Dialihkan dari SUGBK ke Stadion Madya Senayan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Timnas Indonesia U-20 pada babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bakal dialihkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ke Stadion Madya Senayan, Jakarta.

Hal ini tertuang dalam surat dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), yang menyatakan seluruh pertandingan di Grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 belum dapat dilaksanakan di SUGBK. Penyebabnya, ada lanjutan pemeliharaan besar Lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Kami sampaikan bahwa lapangan (FOP) Stadion Utama GBK akan dilakukan lanjutan tahapan pada pemeliharaan besar guna menyambut Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November 2024,” tulis surat yang ditujukan untuk Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut.

Pengelola GBK juga berharap serangkaian tahapan pemeliharaan ini akan menghasilkan kualitas rumput lapangan (FOP) yang sesuai dengan standar yang ada serta visual yang ideal.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dukungan PSSI agar pemeliharaan ini dapat berjalan dengan lancar dan agenda yang rencananya akan diselenggarakan di SUGBK pada periode waktu tersebut dapat dialihkan ke Stadion Madya Senayan,” tulis surat yang bertandatangan Muhammad Rofik Anwar selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha.

Sebagai informasi, AFC U20 Qualifiers 2025 akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 dimana Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Maladewa. Selanjutnya, Garuda Nusantara bakal menjamu Timor Leste dan Yaman pada tanggal 27 September 2024 dan 29 September 2024 nanti.

Timnas U-20 Indonesia akan memulai kiprahnya di kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Anak asuh Indra Sjafri dijadwalkan melakoni tiga pertandingan yang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat mulai 25-29 September 2024.

Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

(Live di Indosiar dan Vidio)

25 September 2024: Indonesia vs Maladewa, 19.30 WIB.

27 September 2024: Indonesia vs Timor Leste, 19.30 WIB

29 September 2024: Indonesia vs Yaman, 19.30 WIB.

PSSI

