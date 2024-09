Prediksi Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United bakal bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan pekan kelima Liga Inggris 2024-2025 di Selhurst Park, London. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.30 WIB, disiarkan langsung platform streaming Vidio.

Setan Merah sedang dalam situasi positif menjelang lawatannya tersebut. Pekan lalu, mereka baru saja mengalahkan Southampton 3-0. Di tengah pekan ini, tim asuhan Erik Ten Hag juga meraih kemenangan telak 7-0 atas Barnsley pada pertandingan babak ketiga EFL Cup atau Piala Liga Inggris.

Dua kemenangan beruntun itu dapat menjadi modal berharga bagi Manchester United untuk memperbaiki posisinya di klasemen Liga Inggris. Saat ini, Marcus Rashford dan kawan-kawan masih tercecer di urutan ke-10 dengan koleksi enam poin dari dua kali menang dan dua kali kalah.

Kondisi tim juga praktis tidak banyak berubah dari sebelumnya. Daftar pemain cedera belum bertambah dengan jumlah empat pemain yang terdiri dari Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Luke Shaw, dan Leny Yoro.

Situasi berbeda dialami kubu tim tuan rumah. Crystal Palace mengawali musim dengan hasil yang buruk usai menderita dua kekalahan dan dua hasil imbang. Anak asuh Oliver Glasner kini terjerembab di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi dua poin.

Absennya empat pemain juga menambah masalah, termasuk nama-nama pemain inti seperti Cheick Doucoure dan Trevoh Chalobah karena cedera. Dua pemain lain yang juga dipastikan absen pada pertandingan nanti malam adalah Chadi Riad dan Matheus Franca.

Meski begitu, kemenangan 2-1 atas QPR dalam laga babak ketiga EFL Cup atau Piala Liga Inggris tengah pekan kemarin sedikit menjadi pelipur lara atas hasil buruk mereka di liga. The Eagles juga mempunyai catatan apik atas Manchester United di kandang menyusul kemenangan telak 4-0 pada pertemuan terakhir musim lalu.

Head to Head

Kedua tim telah bertemu sebanyak 66 kali. Manchester United unggul dengan mengantongi 41 kemenangan, sedangkan Crystal Palace memetik 12 kemenangan. Sisanya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir mereka terjadi pada bulan Mei 2024 ketika Crystal Palace mengklaim kemenangan kandang 4-0.

Enam dari delapan pertandingan liga terakhir United telah memperlihatkan setidaknya satu tim gagal mencetak gol.

Crystal Palace tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di kandang Selhurst Park. Dua laga berakhir dengan kemenangan.

Manchester United hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan tandang terakhir mereka (empat kekalahan).

5 Duel Terakhir Crystal Palace vs Manchester United

06/05/2024 Crystal Palace 4-0 Manchester United

30/09/2023 Manchester United 0-1 Crystal Palace

04/02/2023 Manchester United 2-1 Crystal Palace

18/01/2023 Crystal Palace 1-1 Manchester United

22/05/2022 Crystal Palace 1-0 Manchester United

Perkiraan Susunan Pemain

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Guehi, Lacroix; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Eze; Nketiah, Mateta.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee.

Prediksi Pertandingan

Laga Crystal Palace vs Manchester United diprediksi akan berlangsung sengit dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi memperbaiki posisinya di klasemen Liga Inggris. The Eagles memiliki catatan apik tidak terkalahkan atas Setan Merah di kandang dalam tiga pertemuan terakhir. Di sisi lain, dua kemenangan beruntun yang diraih tim asuhan Erik Ten Hag menjadi indikasi bahwa mereka sudah mulai bisa menjaga konsistensi pada permainan terbaiknya. Prediksi skor Crystal Palace vs Manchester United: 1-1.

PREMIER LEAGUE, SPORTS MOLE, SPORTSKEEDA

