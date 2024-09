Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Kelima: Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur menang; Manchester United Ditahan Crystal Palace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu, 21 September 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kelima. Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur menang, sedangkan Manchester United ditahan Crystal Palace.

Chelsea menang 3-0 di kandang West Ham United, London Olympic Stadium. Nicolas Jackson memborong dua gol, dengan satu gol lainnya dicetak oleh Cole Palmer.

Kemenangan ini membuat skuad Enzo Maresca untuk sementara naik ke posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari lima laga. West Ham di posisi ke-14 dengan empat poin.

Dalam laga lain, Liverpool menang 3-0 saat menjamu Bournemouth. Dua gol cepat dari Luis Diaz dan satu gol dari Darwin Nunez memastikan kemenangan itu.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi The Reds setelah mengalami kekalahan memalukan 1-0 minggu lalu dari Nottingham Forest. Mereka kini menempati puncak klasemen dengan nilai 12. Bournemouth di urutan ke-13 dengan nilai 5.

Sementara itu, Tottenham Hotspur menang 3-1 saat menjamu Brentford. Mereka kebobolan lebih dahulu lewat Bryan Mbeumo, kemudian membalas lewat gol Dominic Solanke, Brennan Johnson, James Maddison.

Tottenham kini menempati posisi ke-10 dengan nilai 7. Brentford di urutan ke-12 dengan nilai 6.

Adapun Manchester United bermain 0-0 saat berlaga di kandang Crystal Palace. Mereka kini ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 7. Palace di posisi ke-16 dengan nilai 3.

Jadwal Liga Inggris pekan kelima masih akan hadir Minggu malam, antara lain menampilkan laga besar Manchester City vs Arsenal.

Liga Inggris Pekan Kelima

(Live Vidio)

Sabtu, 21 September 2024

West Ham vs Chelsea 0-3

Aston Villa vs Wolverhampton 3-1

Fulham vs Newcastle 3-1

Leicester City vs Everton 1-1

Liverpool vs Bournemouth 3-0

Southampton vs Ipswich Town 1-1

Tottenham vs Brentford 3-1

Crystal Palace vs Manchester United 0-0.

Minggu, 22 September 2024

20:00 WIB - Brighton vs Nottingham Forest

22:30 WIB - Manchester City vs Arsenal (SCTV).

Klasemen Liga Inggris



