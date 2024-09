Liga Champions Pakai Format Baru: Ini Rekap Hasil Pekan Pertama, Klasemen, dan Jadwal Pekan Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Champions yang memakai format baru sudah mulai bergulir sepanjang pekan ini. Banyak hasil menarik yang muncul pada pekan pertama.

Dalam format baru Liga Champions, setiap tiap bermain delapan kali, empat di kandang dan empat dalam laga tandang. Tak ada lagi pembagian grup. Semuanya disatukan dalam satu liga dengan klasemen tunggal.

Delapan tim teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim urutan 9 hingga 24 akan berlaga di babak playoff. Sisanya tersisih.

Pada pekan pertama, dua tim besar, Barcelona dan AC Milan, sama-sama kalah. Barcelona takluk 1-2 di kandang AS Monaco. Sedangkan AC Milan kalah 1-3 saat menjamu Liverpool.

Tim unggul lain, seperti Juventus, PSG, Real Madrid, dan Bayern Munchen sama-sama menang. Di antara mereka, Bayern Munchen yang paling meyakinkan. Tim Jerman ini menggila dengan mengalahkan dinamo Zagreb 9-2.

Laga besar Manchester City vs inter Milan berakhir imbang tanpa gol. Arsenal juga hanya meraih hasil serupa ketika berlaga di kandang Atalanta.

Rekap Hasil Liga Champions Matchday Pertama

Hasil Rabu dinihari, 18 September 2024:

Juventus vs PSV 3-1

Young Boys vs Aston Villa 0-3

AC Milan vs Liverpool 1-3

Bayern Munchen vs Dinamo Zagreb 9-2

Real Madrid vs Stuttgart 3-1

Sporting vs Lille 2-0.

Hasil Kamis dinihari, 19 September 2024:

Manchester City vs Inter Milan 0-0

PSG vs Girona 1-0

Celtic vs Slovan Bratislava 5-1

Club Brugge vs Dortmund 0-3

Bologna vs Shakhtar Donetsk 0-0

Sparta Prague vs Salzburg 3-0.

Hasil Kamis Jumat, 20 September 2024

Monaco vs Barcelona 2-1

Atalanta vs Arsenal 0-0

Feyenoord vs Bayer Leverkusen 0-4

Red Star vs Benfica 1-2

Brest vs Sturm Graz 2-1

Atletico Madrid vs RB Leipzig 2-1.

