Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Keenam: Real Madrid vs Espanyol 4-1, Vinicius Jr dan Mbappe Sumbang Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menang 4-1 saat menjamu Espanyol dalam pertandingan Liga Spanyol pekan keenam di Santiago Bernebaue, Minggu dinihari, 22 September 2024.

Vinicius Jr yang tampil sebagai pemain cadangan tampil menawan. Ia mencetak satu gol dan memberi satu assist buat Rodrygo.

Baca juga: Prediksi Real Madrid vs Espanyol di Liga Spanyol Pekan Keenam Malam Ini

Gol Madrid lainny dicetak Daniel Carvajal dan Kylian Mbappe. Sedangkan gol Espanyol tercipta dari bunuh diri kiper Thibaut Courtois.

Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan. Mamun, mereka tertinggal lebih dulu pada menit ke-54 akibat blunder yang jarang terjadi dari penjaga gawang mereka Thibaut Courtois. Kala itu Courtois secara tidak sengaja membelokkan umpan silang mendatar dari Jofre ke dalam gawangnya sendiri.

Real berhasil menyamakan kedudukan empat menit kemudian melalui tendangan jarak dekat dari Dani Carvajal. Kala itu, Carvajal mencetak gol dengan memanfaatkan kesalahan kiper Espanyol, Joan Garcia, dalam membendung Jude Bellingham.

Vinicius Jr, yang masuk sebagai pemain pengganti, kemudian melakukan keajaiban dalam tiga menit yang sibuk. Pertama ia melepaskan umpan silang brilian dengan bagian luar kakinya kepada Rodrygo, yang mencetak gol dengan sentuhan pertama dari tengah kotak penalti pada menit ke-75. Vinicus kemudian mencetak gol dengan penyelesaian yang apik dari sebuah serangan balik pada menit ke-78.

Kylian Mbappe lantas memastikan kemenangan melalui titik penalti pada menit ke-90. Pemain Prancis itu mencetak gol setelah pemain pengganti Endrick dilanggar di dalam kotak penalti.

Real tetap berada di posisi kedua dengan 14 poin, satu poin di belakang Barcelona, yang menghuni puncak klasemen. Barcelona masih menyimpan satu pertandingan dan akan bertandang ke markas tim posisi keempat Villarreal pada hari Minggu.

Kapten Real Madrid, Luka Modric, melihat timnya masih bisa berkembang. “Kami telah memainkan satu partai yang sangat bagus tapi memang benar bahwa kami sulit untuk menyelesaikan permainan. Kami menciptakan banyak peluang tetapi kami memiliki banyak ruang untuk berkembang,” kata dia kepada Movistar Plus.

“Saya tidak tahu apakah ini yang terbaik dari kami atau tidak, tetapi ini adalah pertandingan yang hebat, dari awal hingga akhir. Kami harus terus melanjutkan seperti hari ini. Memiliki Vinicius, Mbappe, Bellingham, dan Rodrygo sangat mengagumkan; mereka hebat."

“Mereka dan seluruh tim melakukan segalanya dengan benar, tetapi kami masih bisa berkembang; kami akan terus melaju dalam beberapa pertandingan berikutnya hingga kami merasa mencapai potensi sebenarnya. Pertandingan ini dapat memberikan kami kepercayaan diri.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Manajer Real, Carlo Ancelotti, melakukan empat perubahan dari tim yang mengalahkan Stuttgart 3-1 di laga pembuka Liga Champions pada hari Selasa lalu. Namun, mereka tetap tampil dengan baik sejak awal laga, dengan Mbappe menjadi tumpuan di lini depan.

Real akan menjamu Alaves pada hari Selasa sebelum menghadapi rival lokal Atletico Madrid dalam derbi ibukota Spanyol yang sangat ditunggu-tunggu pada akhir pekana depan.

Liga Spanyol Pekan Keenam

(Live Bein Sport)

Sabtu, 21 September 2024

Deportivo Alaves vs Sevilla 2-1

Real Valladolid vs Real Sociedad 0-0

Osasuna vs Las Palmas 2-1

Valencia vs Girona 2-0

Real Madrid vs Espanyol 4-1.

Minggu, 22 September 2024

19:00 WIB Getafe vs Leganes

21:15 WIB Athletic Bilbao vs Celta Vigo

23:30 WIB Villarreal vs Barcelona.

Senin, 23 September 2024

02:00 WIB Rayo Vallecano vs Atletico Madrid.

Selasa, 24 September 2024

02:00 WIB Real Betis vs Mallorca.

Klasemen Liga Spanyol



REUTERS

Pilihan Editor: Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia: Seluruh Pertandingan Dialihkan dari SUGBK ke Stadion Madya Senayan