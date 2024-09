Liga 1 Pekan Keenam Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan keenam sudah tuntas digelar, Senin, 24 September 2024. Persaingan di papan atas, papan tengah, dan papan bawah berlangsung menarik.

Persebaya Surabaya sejauh ini menjadi tim dengan performa terbaik. Mereka baru sekali kehilangan poin, dengan meraih hasil seri, dalam enam laga.

Pada pekan keenam, tim berjulukan Bajul Ijo ini menang 1-0 atas PSBS Biak. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 16, menggeser Borneo FC.

Borneo FC hanya mampu bermain 1-1 dengan Barito Putera pada pekan keenam. Ini menjadi hasil seri kedua dalam enam laga. Mereka kini menempati posisi kedua dengan nilai 14.

Juara bertahan Persib Bandung mampu menjaga kebangkitannya dengan menang 2-0 saat menjamu Persija Jakarta. Gol Dimas Drajad dan Ryan Kurnai memastikan Maung Bandung meraih kemenangan keduanya secara beruntun.

Kemenangan itu mengantar Persib naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 12. Persija, yang gagal menang dalam laga ketiga secara beruntun, menghuni urutan kedelapan klasemen.

Di papan bawah, Madura United sejauh ini belum pernah menang. Pada pekan keenam mereka ditahan Dewa United dengan skor 3-3. Mereka meraih hasil seri keduanya dari enam laga dan kini ada di dasar klasemen dengan nilai 2, sama dengan PSS Sleman yang mendapat potongan 3 poin.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Keenam

Jumat, 20 September 2024

PSS Sleman vs Arema FC 3-1

PSM Makassar vs PSIS Semarang 0-0.

Sabtu, 21 September 2024

Dewa United vs Madura United 3-3

Malut United vs Bali United 1-4.

Minggu, 22 September 2024

Persita vs Semen Padang 1-0

PSBS Biak vs Persebaya 0-1

Senin, 23 September 2024

Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-0

Persis Solo vs Persik Kediri 0-1

Barito Putera vs Borneo 1-1.

Klasemen Liga 1

