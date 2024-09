Klasemen Liga 1 Pekan Keenam Senin Sore 23 September 2024: Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-0, Persis vs Persik 0-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Senin, 23 september 2024, menampilkan dua pertandingan pekan keenam. Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta, sedangkan Persik Kediri menang di kandang Persis Solo.

Simak ringkasannya:

Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-0

Persib Bandung berhasil menjaga kebangkitannya. Mereka mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat Bandung.

Persija langsung mendapat pukulan pada menit ke-28. Salah satu pemainnya, Firza Andika, mendapat kartu kuning kedua sehingga harus meninggalkan lapangan.

Setelah bermain dengan 10 orang Persija kerepotan 10 menit setelah Virzha mendapat kartu merah mereka kebobolan oleh gol Dimas Drajad.

Pada menit ke-62 giliran Persib Bandung yang harus kehilangan satu pemainnya setelah Marc Klok mendapat kartu merah langsung. Meski begitu, di sisa waktu yang ada Maung Bandung mampu menambah keunggulan lewat gold dengan Kurnia pada menit ke-83.

Hasil ini memastikan kebangkitan Persib Bandung terjaga, setelah Pekan lalu mengalahkan PSIS Semarang 2-1. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 12 dari 6 laga, masih Tertinggal 4 angka dari Persebaya yang ada di Puncak.

Persija gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun, termasuk dua kali kalah. Mereka ada di posisi ke-8 dengan nilai 8.

Persis Solo vs Persik Kediri 0-1

Persik Kediri berhasil menang 1-0 saat berlaga di markas Persis Solo. Keunggulan mereka dipastikan oleh gol Ramiro Faragonzi pada menit ke-82.

Keunggulan itu didapat Persik setelah mereka bermain dengan 10 orang karena Rohit Chand diusir wasit yang memberinya kartu kuning kedua pada menit ke-69.

Persik Kediri meraih kemenangan keduanya secara beruntun titik mereka akhirnya menempati posisi ke-6 klasemen dengan nilai 11. Persis Solo Terus kalah dalam dua laga terakhirnya dan hanya menang sekali dalam 6 pertandingan. Mereka kini ada di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 3.

Jadwal liga 1 pekan keenam masih akan hadir malam ini, yakni Barito Putra akan menjamu Borneo FC.

Liga 1 Pekan Keenam

Jumat, 20 September 2024

PSS Sleman vs Arema FC 3-1

PSM Makassar vs PSIS Semarang 0-0.

Sabtu, 21 September 2024

Dewa United vs Madura United 3-3

Malut United vs Bali United 1-4.

Minggu, 22 September 2024

Persita vs Semen Padang 1-0

PSBS Biak vs Persebaya 0-1

Senin, 23 September 2024

Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-0

Persis Solo vs Persik Kediri 0-1

19:00 Barito Putera vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

