Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Semua Digelar di SUGBK

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi merilis jadwal pertandingan kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Rabu, 25 September 2024. Laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dipastikan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

AFC, dalam keterangan tertulis melalui grup AFC Media and Broadcaster Operation, mengungkapkan bahwa laga Timnas Indonesia vs Jepang mundur satu hari dari yang semulai digelar pada 14 November menjadi 15 November 2024. Sedangkan duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi masih sesuai jadwal pada 19 November 2024. Seluruh pertandingan akan berlangsung malam hari, tepatnya mulai pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, perubahan jadwal laga Timnas Indonesia vs Jepang telah lebih dulu diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) pada Senin, 2 September lalu. Dalam keterangan tertulisnya, JFA menyatakan bahwa perubahan jadwal tersebut telah disepakati oleh FIFA, AFC, dan PSSI.

"Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan kualifikasi akhir Piala Dunia FIFA 2026 Asia (putaran ketiga) antara Timnas Indonesia dan Samurai Biru (Tim Nasional Jepang) telah diubah," tulis keterangan resmi JFA dikutip dari laman resminya.

"Dengan kesepakatan bersama antara Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), serta disetujui oleh Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC)," demikian isi keterangan tertulis JFA.

Timnas Indonesia sendiri saat ini menempati urutan keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi dua poin dari hasil dua kali bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sebelum menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Skuad Garuda lebih dulu memainkan pertandingan tandang.

Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober, dilanjutkan ke kandang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia ditargetkan minimal meraih satu kemenangan dari dua laga tersebut.

Sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang, PSSI bergerak dengan kembali memproses naturalisasi dua pemain keturunan, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan mengurus perpindahan federasi untuk kemudian bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Oktober mendatang.

