Jadwal Liga Champions Rabu Malam 2 Oktober 2024: Carlo Ancelotti Siap Turunkan Kylian Mbappe saat PSG Hadapi Lille

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengisyaratkan akan menurunkan penyerang Kylian Mbappe pada laga lanjutan jadwal Liga Champions UEFA 2024/2025 kontra tuan rumah Lille, Kamis dinihari, 3 Oktober 2024.

Dikutip dari laman Real Madrid di Jakarta, Rabu, Ancelotti menyebut pemulihan cedera Mbappe, yang dialami ketika Madrid menundukkan Deportivo Alaves 3-2 di Liga Spanyol, 25 September, berjalan dengan cepat.

"Penyembuhannya baik sekali. Dia memang sempat berlatih sendirian, tetapi kini dia sudah bersama tim. Mbappe sendiri ingin bermain karena dia merasa sudah sembuh," ujar Ancelotti.

Meski begitu, juru taktik asal Italia tersebut menegaskan bahwa dirinya dan staf tidak mau buru-buru membuat keputusan.

Situasi Mbappe, Ancelotti melanjutkan, akan terus dipantau karena Real Madrid tidak ingin mengambil risiko.

"Mbappe sebelumnya mengalami masalah di otot. Itulah kenapa kami masih melihat kondisinya lagi. Ketika dia sudah 100 persen, Mbappe akan bermain dari menit pertama," tutur dia.

Sementara terkait Lille, Ancelotti menyebut klub Liga Prancis tersebut memiliki kualitas yang bagus dan kaya pengalaman di kancah Eropa. Oleh sebab itu, dia menegaskan Real Madrid akan berjuang untuk mendapatkan tiga poin dari pertandingan tersebut.

"Kami percaya diri bisa terus berkembang dan kami siap menghadapi Lille. Seperti bisa, kami harus berjuang, bertarung dan bersaing di setiap laga," kata Ancelotti.

Di klasemen sementara Liga Champions 2024/2025, Real Madrid berada di peringkat ke-14 dengan tiga poin dari satu laga. Pada pertandingan sebelumnya, Madrid menundukkan VfB Stuttgart dengan skor 3-1.

Sementara Lille ada di urutan ke-28 klasemen dengan nol poin lantaran kalah pada laga pertama kontra Sporting Lisbon dengan skor 0-2.

Jadwal Liga Champions makan ini juga akan menampilkan laga Liverpool vs Bologna, RB Leipzig vs Juventus, Aston Villa FC vs Bayern Munchen, dan Benfica vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions

(Pekan kedua, live Vidio)

Rabu malam, 02 Oktober 2024

23:45 Girona vs Feyenoord

23:45 Shakhtar Donetsk vs Atalanta (SCTV).

Kamis dinihari, 03 Oktober 2024

02:00 Aston Villa FC vs Bayern Munchen

02:00 Benfica vs Atletico Madrid

02:00 Dinamo Zagreb vs AS Monaco

02:00 Lille vs Real Madrid

02:00 Liverpool vs Bologna (SCTV)

02:00 RB Leipzig vs Juventus

02:00 Sturm Graz vs Club Bruges.

