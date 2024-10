Inter Miami Menangi Game Pertama Playoff MLS 2024 vs Atlanta United, Lionel Messi Sumbang Assist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami berhasil menang 2-1 atas tamunya, Atlanta United, dalam Game 1 seri playoff perempat final Wilayah Timur MLS 2024, Sabtu WIB, 26 Oktober. Mereka membutuhkan satu kemenangan lagi, dalam playoff yang memakai format the best of three, untuk lolos ke semifinal.

Jordi Alba menjadi bintang kemenangan Inter Miami. Ia memberi assist untuk gol pertama Inter Miami yang dicetak Luis Suarez.

Alba juga mencetak gol indah dengan tendangan jarak jauh, setelah mendapat umpan dari Lionel Messi. Ia menjadi gol pertama pemain Spanyol itu sejak 20 Juli lalu.

Saba Lobjanidze mencetak gol buat Atlanta United di babak pertama, untuk menyamakan kedudukan. Atlanta bisa kalah dengan skor lebih besar bila kiper Brad Guzan tak tampil cemerlang, termasuk membendung tembakan Lionel Messi.

Rangkaian pertandingan perempat final playoff wilayah memakai sistem the best of three. Setiap pertandingan akan digelar tiga kali, kecuali ada tim yang lebih dahulu menang dua kali.

Inter Miami selanjutnya akan berlaga di kandang Atlanta pada 3 Novemeber WIB. Mereka akan lolos ke semifinal silayah bila kembali menang. Sedangkan bola kalah, Messi cs akan menjalani pertandingan ketiga di kandang pada 10 November.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Susunan Pemain

Inter Miami (3-5-2: Callender (GK); Aviles (Fray, 74'/ Allen, 90+1'), Busquets, D. Martinez; Weigandt, D. Gomez, Redondo (Cremaschi, 68'), Bright, Alba; Messi, Suarez.

Atlanta United (4-2-3-1): Guzan (GK); Lennon (Abram, 21'), Gregersen (Cobb, 34'), D. Williams, Amador; Slisz, McCarty (Rios, 79'); Lobzhanidze, Miranchuk (Silva, 46'), Fortune; Thiare.

REUTERS | SPOTINGLIFE

Pilihan Editor: Timnas Indonesia vs Jepang, Jay Idzes Ternyata Bisa Bermain meski Sudah Kantongi 2 Kartu Kuning