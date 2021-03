TEMPO Interaktif

Paris

- Pekan ini bisa menjadi pekan penentuan gelar Ligue 1 Prancis. Peringkat pertama Marseille akan menghadapi runner-up Auxerre, Jumat malam ini. Menang, Marseille akan unggul delapan poin di puncak klasemen dan akan memastikan gelar pertama mereka dalam 18 tahun.

Skuad Didier Deschamps itu sudah memenangkan tujuh laga terakhir mereka. Satu kemenangan lagi akan memberikan Marseille kesempatan merebut gelar di depan pendukung mereka sendiri di Stade Velodrome melawan Stade Rennes, 5 Mei mendatang.

“Jika kami menang atas Auxerre, kami kian mendekati sukses. Setelah itu semua tergantung laga melawan Rennes di depan pendukung kami,” kata gelandang Mathieu Valbuena. "Tapi kami jangan berpikir jaug dulu, kami harus fokus menghadapi Auxerre."

Dengan sisa empat pertandingan, Marseille difavoritkan menambahkan gelar mereka musim ini setelah Piala Liga. Paris Saint-Germain dan Monaco bertarung di final Piala Perancis, Sabtu besok, di Stade de France.

Setelah 34 pertandingan, Marseille mengemas 71 poin dan Auxerre 66. Lille berada di tempat ketiga dengan 61, dan Montpellier di posisi keempat dengan 60.

Tapi Auxerre, yang sempat menelan tiga kekalahan beruntun di awal musim, yakin bisa menghentikan laju tim Deschamps.

Auxerre naik ke posisi kedua berkat penampilan gemilang striker Polandia Irineusz Jelen, yang sudah mencetak 13 gol, dua gol di belakang duet top skorer Mamadou Niang (Marseille) dan Kevin Gameiro (Lorient).

"Kami tahu hampir mustahil memenangkan gelar," kata Jelen. "Pada awal musim target kami adalah bertahan di liga. Sekarang kami memiliki target lain: Liga Champions. Sungguh luar biasa," kata Jelen.

Penampilan buruk juara bertahan Bordeaux terus berlanjut setelah kalah 2-0 dari Valenciennes, Rabu kemarin. Kekalahan kelima di enam pertandingan terakhir ini membuat skuad Laurent Blanc itu terancam absen di Liga Champion musim depan. Bordeaux berada di tempat keenam dengan 57 poin, dua poin di belakang peringkat lima Lyon.

Lyon yang kalah 3-0 dari Bayern Munich di leg kedua semifinal Liga Champions, Selasa kemarin, berharap bisa menang dari Montpellier untuk menjaga kemungkinan mereka bermain di Eropa musim depan.

AP | REUTERS | RAJU FEBRIAN

LIGA PRANCIS

Jadwal Jumat (30/5):

AJ Auxerre vs Marseille

Jadwal Minggu (2/5):

Bordeaux vs Toulouse

Boulogne vs Nice

Lille vs AS Nancy

St Etienne vs Lens

Stade Rennes vs Sochaux

Valenciennes vs Lorient

Montpellier vs Lyon