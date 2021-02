Hasil Liga Inggris: Manchester United Tekuk Swansea 4-0

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United kembali mampu menang besar dalam pertandingan Liga Inggris di awal musim. Setelah menekuk West Ham 4-0 di laga pertama, tim asuhan Jose Mourinho ini berhasil mengalahkan Swansea juga dengan skor 4-0 di Liberty Stadium, Swansea, Sabtu malam, 19 Agustus 2017.

Kemenangan ini kian mengokohkan posisi MU di puncak klasemen. Kini mereka mengemas nilai sempurna (6) dari dua laga dengan rekor gol sempurna pula (8-0).

Gol pertama di laga ini dicetak Eric Bailly pada menit ke-45. Gol ini bermula dari sundulan Paul Pogba yang ditepis Lukasz Fabianski lalu membentur gawang dan disambar Bailly jadi gol.

Ini menjadi gol pertama Bailly untuk Manchester United. Juga jadi gol pertamanya dalam 67 tampilan di Liga Inggris sejak pindah dari Villarreal pada awal musim lalu.

Keunggulan Manchester United bertambah pada menit ke-81. Pemain baru yang didatangkan dari Everton, Romelu Lukaku, mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Henrik Mkhitaryan.

Lukaku juga mencetak gol di laga pertama lalu. Dengan demikian penyerang Belgia ini menjadikan pemain baru MU kelima yang terus mencetak gol dalam dua laga awalnya.

Gol Lukaku itu benar-benar membuat Swansea panik. Hanya dua menit berselang mereka kembali kebobolan oleh gol Paul Pogba, yang juga meneruskan assist Henrik Mkhitaryan. Dengan dua assist-nya ini, Mkhitaryan kini sudah mengemas 4 umpan berbuah gol dalam 2 laga.

Adapun gol terakhir MU dicetak Anthony Martial pada menit ke-84, memanfaatkan umpan Pogba.

Berikut statistik laga Swansea Vs Manchester United:

Penguasaan bola: 40% Vs 60%.

Tembakan: 5 Vs 15

Tembakan tepat sasaran: 1 Vs 7

Offside: 1 Vs 0

Tendangan Sudut: 3 Vs 5

Pelanggaran: 12 Vs 1.

Susunan Pemain kedua tim:

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Bartley (Routledge 67), Carroll, Roque (Narsingh 67), Ayew, Abraham (McBurnie 83).

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Matic, Pogba, Mata (Fellaini 75), Mkhitaryan (Herrera 85), Rashford (Martial 75), Lukaku.

Pada laga berikutnya, Manchester United akan menjamu Leicester City, pada 26 Agustus 2017.

GUARDIAN | NS