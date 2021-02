Jadwal Bola Ahad Malam Ini: Tottenham vs Everton, Juga Juve, PSG, Valencia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 14 September 2020, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis dan Laga Persahabatan.

Dari arena Liga Inggris ada dua jadwal pekan pertama yang akan berlangsung. West Brom akan menjamu Leicester City, sedangkan Tottenham menyambut Everton.

Dari Liga Spanyol ada laga Valencia vs Levante. Adapun PSG vs Marseille akan hadir di Liga Prancis.

Dari arena pertandingan persahabatan, akan ada partai menarik antara Juventus dan Novara.

Inilah jadwal bola malam ini selengkapnya:

Ahad, 13 September 2020

Liga Inggris

20:00 West Brom vs Leicester (live Net TV)

22:30 Tottenham vs Everton (live Mola TV)

Liga Spanyol

19:00 Alaves vs Real Betis

21:00 Vallaodolid vs Real Sociedad (Bein Sport 1)

23:30 Villarreal vs Huesca (Bein Sport 1)

Liga Prancis

18:00 Lille vs Metz

20:00 Angers vs Reims

20:00 Dijon vs Brest

20:00 Lorient vs Lens

20:00 Nimes vs Rennes

22:00 Monaco vs Nantes

Laga Persahabatan

15:30 Juventus vs Novara

Senin, 14 September 2020

Liga Spanyol

02:00 Valencia vs Levante (Bein Sport 1)

Liga Prancis

02:00 PSG vs Marseille

Laga Persahabatan

00:00 Udinese vs Venzia

01;30 Sporting vs Napoli.