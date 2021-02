Selain Gareth Bale, Tottenham Hotspur Juga Boyong Pemain Real Madrid Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gareth Bale disebut bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang akan bergabung dengan Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Mereka juga dikabarkan telah mendapatkan seorang pemain muda dari klub raksasa asal Spanyol itu.

Media Inggris Daily Mail menyebutkan bahwa Tottenham Hotspur menyelesaikan dua transfer pemain Real Madrid sekaligus. Selain Bale, pemain yang akan diboyong Manajer Jose Mourinho adalah bek kiri Sergio Reguilon.

Tottenham disebut akan mendapatkan Reguilon secara permanen. Mereka harus mengeluarkan dana sebesar 27 juta pound sterling untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa si pemain telah sepakat bergabung bersama Tottenham Hotspur. Dia pun akan segera menjalani pemeriksaan medis bersama Tottenham Hotspur.

Sergio Reguilon sebelumnya disebut akan hengkang ke Manchester United. Si pemain dikabarkan sangat antusias untuk berkostum Setan Merah. Apalagi Manchester United akan bermain di Liga Champions musim ini sementara Tottenham Hotspur hanya bermain di Liga Europoa.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa situasi itu berubah hanya dalam sekejap. Penyebabnya adalah telepon langsung dari Manajer Jose Mourinho kepada si pemain.

"Jose Mourinho terlibat sekali dalam kesepakatan ini. Ia menelepon langsung Reguilon, dan kesepakatan personal dan kontrak lima tahun juga sudah disepakati," kata Romano dalam podcast Here We Go yang dilansir laman talkSPORT.

"Semua sudah siap, Reguilon akan jadi pemain Tottenham dan mereka telah mengatur transportasi pesawat dan tes medis (buat Reguilon). Segalanya sudah rampung, dokumen akan segera diteken dan Reguilon bakal jadi pemain Tottenham," tuturnya.

Hubungan telepon itu disebut membuat Reguilon luluh. Dia kabarnya memang mengidolakan Jose Mourinho saat masih menangani Real Madrid. Kini dia pun siap bergabung bersama pelatih idolanya tersebut plus seniornya, Gareth Bale, yang juga disebut akan hengkang ke Totteham Hotspur.

DAILY MAIL| TALK SPORT