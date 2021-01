Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-18: Valladolid vs Valencia 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Real Valladolid vs Valencia tersaji pada pekan ke-18 Liga Spanyol, Senin dinihari, 11 Januari 2021. Velancia meraih kemenangan 1-0 dalam laga di kandang Real Valladolid.

Carlos Soler menjadi pembeda dalam pertandingan di Estadio Jose Zorrilla itu. Ia membobol gawang Valladolid pada menit ke-76, memanfaatkan umpan Jose Gaye.

Gol Valencia lainnya, lewat Manuel Vallejo pada menit ke-87, dianulir wasit dengan bantuan VAR (video asisten wasit) karena offside.

Bagi Valencia hasil ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam sembilan laga sebelumnya. Kini tim asuhan Javi Gracia menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 19, unggul satu poin dari Valladolid di urutan ke-16.

Dalam laga lain, Levante berhasil mengalahkan Eibar 2-1. Sedangkan Cadiz menang 3-1 atas Alaves.

Liga Spanyol

(pekan ke-18)

Sabtu, 9 Januari 2021

Granada vs Barcelona 0-4

Osasuna vs Real Madrid 0-0

Celta Vigo vs Villarreal 0-4

Sevilla vs Sociedad 3-2

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao (ditunda).

Ahad, 10 Januari 2021

Levante vs Eibar 2-1

Cadiz vs Alaves 3-1

Valladolid vs Valencia 0-1.

Jadwal selanjutnya

(live Bein Sport 1)

Selasa, 12 Januari 2021

01:00 Elche vs Getafe

03:00 Huesca vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol