Hasil dan Klasemen Liga Inggris Jumat Dinihari: Arsenal vs Crystal Palace 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Arsenal vs Crystal Palace tersaji dalam lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium, Jumat dinihari WIB, 15 Januari 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-0.

Arsenal unggul dalam penguasaan bola (67 persen), juga dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (4 banding 3). Namun pasukan Mikel Arteta itu gagal menunjukkan efektivitasnya di muka gawang lawan.

Palace layak mendapatkan poin. Mereka menjadi tim yang lebih baik di babak pertama, dengan tembakan bek James Tomkins membentur mistar dan Christian Benteke nyaris mencetak gol. Arsenal menguasai babak kedua tetapi gagal menyulitkan kiper Palace, Vicente Guaita.

Bagi Arsenal hasil ini menjadi sebuah kemunduran kembali setelah sebelumnya mampu mengakhiri rentetan hasil buruk dengan tiga kemenangan beruntun. Kini, The Gunners kini menempati posisi ke-11 dengan nilai 24.

Palace gagal menang dalam delapan laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ke-13, hanya tertinggal satu poin dari Arsenal.

Liga Inggris

(live Mola TV)

Hasil Jumat, 15 Januari 2021

Arsenal vs Crystal Palace 0-0.

Kamis, 14 Januari 2021:

Manchester City vs Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur vs Fulham.

Hasil sebelumnya

Rabu, 13 Januari 2021

Sheffield United vs Newcastle United 1-0

Burnley vs Manchester United 0-1

|Wolverhampton Wanderers vs Everton 1-2.

Klasemen Liga Inggris