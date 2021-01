Hasil dan Klasemen Liga Italia Sabtu Dinihari 16 Januari: Lazio vs AS Roma 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Lazio vs AS Roma menjadi pembuka jadwal Liga Italia pekan ke-18, Sabtu dinihari WIB, 16 Januari 2021. Laga ini dimenangi Lazio dengan skor 3-0.

Lazio tampil apik dalam derbi Roma di Stadio Olimpico ini. Meski kalah dalam penguasaan bola (41 persen) mereka tampil agresif dengan melakukan 9 tembakan terarah ke gawang lawan, ketimbang Roma yang hanya satu.

Tim asuhan Simone Inzaghi itu meraih gol lewat Ciro Immobile (menit 14) serta Luis Alberto (23 dan 67).

Hasil ini sekaligus memastikan Lazio berhasil menjaga tren positifnya dan terus menang dalam tiga laga terakhir. Tim itu kini menempati posisi ketujuh dengan nilai 31,

Roma kembali gagal menang karena sebelumnya juga ditahan Inter Milan 2-2. Kini tim asuhan Paulo Fonseca itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 34.

Jadwal Liga Italia Sabtu malam ini akan menyajikan laga Bologna vs Verona, Torino vs Spezia, dan Sampdoria vs Udinese.

Baca Juga: Berita Bursa Transfer Terbaru: Chelsea, MU, Arsenal, Everton, Tottenham

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-18)

Sabtu, 16 Januari 2021

Lazio vs AS Roma 3-0.

21:00 Bologna vs Verona (Bein Sport).

Ahad, 17 Januari 2021

00:00 Torino vs Spezia (Bein Sport)

02:45 Sampdoria vs Udinese (Bein Sport)

18:30 Napoli vs Fiorentina (Bein Sport)

21:00 Crotone vs Benevento (Bein Sport)

21:00 Sassuolo vs Parma (Bein Sport).

Senin, 18 Januari 2021

00:00 Atalanta vs Genoa (RCTI)

02:45 Inter Milan vs Juventus (RCTI).

|

Selasa, 19 Januari 2021

02:45 Cagliari vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia