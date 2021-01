Klasemen Liga Inggris Ahad: Fulham vs Chelsea 0-1, Leicester vs Southampton 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-19 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 17 Januari 2021, antara lain menyajikan: Fulham vs Chelsea 0-1 dan Leicester City vs Southampton 2-0.

Chelsea meraih kemanngan tipis saat berlaga di kandang Fulham, Craven Cottage. The Blues unggul 1-0 berkat gol Mason Mount pada menit ke-78.

TIm asuhan Frank Lampar itu diuntungkan karena lawan sudah berlaga dengan 10 orang sejak menit ke-44. Antonee Robinson mendapat kartu merah karena melanggar Cesar Azpilicueta.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Chelsea yang gagal menang dalam tiga laga sebelumnya, termasuk dua kali kalah. Kini mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 29.

Fulham gagal menang untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Tim asuhan Scott Parker itu menempati posisi ke-18 dengan nilai 12.

Dalam pertandingan lain, Leicester menang 2-0 saat menjamu Southampton. Gol di laga itu dicetak James Maddison dan Harvey Barnes (90+5).

Leicester meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah sebelumnya dua kali seri. Kini tim asuhan Brendan Rodgers itu menempati posisi kedua klasemen, menggeser Liverpool. Mereka mengemas nilai 35, unggul dua poin dari The Reds.

Southampton ada di posisi kedelapan dengan nilai 29.

Dalam pertandingan Liga Inggris lain Wolves dikalahkan West Brom 2-3, Leeds United takluk 0-1 saat menjamu Brighton dan West Ham mengalahkan Burnley 1-0.

Baca Juga: West Brom Kalahkan Wolves 3-2



Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

Wolves vs West Brom 2-3

Leeds United vs Brighton 0-1

West Ham vs Burnley 1-0

Fulham vs Chelsea 0-1

Leicester vs Southampton 1-0.

Ahad, 17 Januari 2021

21:05 Sheffield United vs Tottenham

23:30 Liverpool vs Manchester United (Net TV).

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

02:15 Manchester City vs Crystal Palace

Selasa 19 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris