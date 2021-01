Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-19: Wolves vs West Brom 2-3

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Wolves vs West Brom tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-19, Sabtu, 16 Januari 2021. Pertandingan di Molineux Stadium ini dimenangi West Brom dengan skor 3-2.

Datang sebagai tim tamu, West Brom mampu unggul cepat lewat penalti Matheus Pereira pada menit kedelapan. Wolves berbalik unggul lewat gol Fabio Silva (38) dan Willy Boly (43).

Wst Brom kemudian memastikan kemenangan berkat gol Semi Ajayi (52) dan penalti Matheus Pereira (56).

Bagi West Brom, hasil ini jadi kebangkitan setelah mereka gagal menang dalam enam laga sebelumnya, termasuk tiga kali kalah. Namun, tim asuhan Sam Allardyce masih terpuruk di zona degradasi, yakni posisi ke-19, dengan nilai 11.

Wolves gagal menang untuk kedelapan kalinya, termasuk dua kali kalah beruntun. Tim asuhan Nuno Espirito Santo itu kini menempati posisi ke-14 dengan nilai 22.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

Wolves vs West Brom 2-3

Leeds United vs Brighton 0-1

West Ham vs Burnley 1-0

Fulham vs Chelsea 0-1

Leicester vs Southampton 1-0.

Ahad, 17 Januari 2021

21:05 Sheffield United vs Tottenham

23:30 Liverpool vs Manchester United (Net TV).

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

02:15 Manchester City vs Crystal Palace

Selasa 19 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris