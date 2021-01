Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini: AC Milan vs Atalanta Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-19 akan bergulir akhir minggu ini. Laga AC Milan vs Atalanta akan ditayangkan live di RCTI.

Pertandingan AC Milan ini akan berlangsung pada Ahad dinihari, mulai 00.00 WIB. Milan saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 43, unggul 3 poin dari Inter. Atalanta di posisi keenam dengan nilai 33.

Rival utama Milan, Inter, pekan ini akan bermain di markas Udinese, yang menempati posisi keenam. Laga ini juga akan berlangsung pada Ahad dinihari.

Laga Juventus vs Bolgona, pada Ahad malam, akan bisa disaksikan lewat live steraming di RCTIplus. Juve yang merupakan juara bertahan saat ini menempati posisi kelima dengan nilai 33. Sedangkan Bologna ada di urutan ke-12.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-19)

Sabtu, 23 Januari 2021

02:45 Benevento vs Torino (Bein Sport 2)

21:00 AS Roma vs Spezia (Bein Sport 2).

Ahad, 24 Januari 2021

00:00 Udinese vs Inter Milan (Bein Sport 2)

00:00 AC Milan vs Atalanta (RCTI)

02:45 Fiorentina vs Crotone (Bein Sport 2)

18:30 Juventus vs Bologna (RCTIplus)

21:00 Verona vs Napoli (Bein Sport 2)

21:00 Genoa vs Cagliari (Bein Sport 2).

Senin, 25 Januari 2021

00:00 Lazio vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Parma vs Sampdoria (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 18 20 43 2 Inter 18 22 40 3 SSC Napoli 17 24 34 4 Roma 18 8 34 5 Juventus 17 17 33 6 Atalanta 18 18 33 7 Lazio 18 5 31 8 Sassuolo 18 4 30 9 Verona 18 5 27 10 Sampdoria 18 -1 23 11 Benevento 18 -13 21 12 Bologna 18 -7 20 13 Spezia 18 -9 18 14 Fiorentina 18 -11 18 15 Udinese 18 -8 17 16 Genoa 18 -12 15 17 Cagliari 18 -13 14 18 Torino 18 -9 13 19 Parma 18 -20 13 20 Crotone 18 -20 1