Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini dan Pekan Depan Serta Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Hanya ada satu jadwal Liga Inggris pada akhir pekan ini. Klub-klub umumnya berjibaku di babak keempat Piala FA.

Jadwal Liga Inggris yang akan dimainkan akhir pekan ini adalah Aston Villa vs Newcastle. Ini merupakan laga tunda dari pekan ke-11.

Setelah laga itu, jadwal akan bergulir ke pekan ke-20. Rangkaian pertandingannya baru akan dimainkan pada tengah minggu depan.

Salah satu laga besar yang akan tersaji pada rangkaian jadwal tersebut adalah Tottenham Hotspur vs Liverpool, yang akan berlangsung Jumat dinihari. Laga ini akan menyajikan persaingan tiga pemain tertajam: Mohamed Salah di kubu Liverpool dan Harry Kane serta Son Heung-min di kubu Spurs.

Tim penghuni puncak klasemen, Manchester United, pada pekan ke-20 akan tampil menjamu Sheffield United, pada Kamis dinihari. Pesaingnya, Manchester City akan melawan West Brom, sehari sebelumnya.

Jadwal Liga Inggris

(live Mola TV)

Ahad, 24 Januari 2021

03:00 Aston Villa vs Newcastle.

Rabu, 27 Januari 2021

01:00 Crystal P vs West Ham

01:00 Newcastle vs Leeds United

03:15 Southampton vs Arsenal

03:15 West Brom vs Manchester City

Kamis, 28 Januari 2021

01:00 Burnley vs Aston Villa

01:00 Chelsea vs Wolves

02:30 Brighton vs Fulham

03:15 Everton vs Leicester City

03:15 Manchester United vs Sheffield United.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris