Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-20: Athletic Bilbao vs Getafe 5-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Athletic Bilbao vs Getafe, yang berlangsung Selasa dinihari, 26 Januari 2021, menjadi akhir dari rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-20. Bilbao berpesta gol dan memenangi laga ini dengan skor 5-1.

Athletic Bilbao sempat mendapat kejutan dalam laga kandangnya ini dan kebobolan pada menit pertama, oleh gol Marc Cucurella. Namun, mereka kemudian berbalik mendominasi dan mencetak lima gol.

Gol-gol Bilbao diceploskan oleh Raul Garcia (menit 12 dan 61), Yeray Alvarez (50), Alex Berenguer (75), dan Oscar de Marcos (82).

Dalam kedudukan 1-1, Getafe sempat mendapat hadiah penalti. Namun, Jaime Mata gagal mencetak gol dari titik putih.

Bagi Bilbao, hasil ini menjadi kebangkitan setelah terus kalah dalam dua laga sebelumnya. Kini tim asuhan Marcelino Garcia itu menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 24.

Getafe gagal menjaga tren positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Tim besutan Pepe Bordalas itu ada di posisi ke-13 dengan nilai 23.

Hasil La Liga Spanyol pekan ke-20:

Elche vs Barcelona 0-2

Atletico Madrid vs Valencia 3-1

Osasuna vs Granada 3-1

Celta Vigo vs Eibar 1-1

Levante vs Real Valladolid 2-2

SD Huesca vs Villarreal 0-0

Sevilla vs Cadiz 3-0

Real Sociedad vs Real Betis 2-2

Deportivo Alaves vs Real Madrid 1-4

Athletic Bilbao vs Getafe 5-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 18 28 47 2 Real Madrid 19 18 40 3 Barcelona 19 22 37 4 Sevilla 19 10 36 5 Villarreal 20 9 34 6 Sociedad 20 13 31 7 Granada 20 -10 28 8 Real Betis 20 -8 27 9 Ath Bilbao 19 3 24 10 Celta Vigo 20 -7 24 11 Cadiz 20 -10 24 12 Levante 19 -1 23 13 Getafe 19 -6 23 14 Valencia 20 -3 20 15 Eibar 20 -4 20 16 Valladolid 20 -9 20 17 Osasuna 20 -10 19 18 Alaves 20 -11 18 19 Elche 18 -9 17 20 SD Huesca 20 -15 13