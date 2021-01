Klasemen Liga Inggris: West Brom vs Man City 0-5, Arsenal dan West Ham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-20 pada Rabu dinihari, 27 Januari 2021, menampilkan: West Brom vs Manchester City 0-5, Southampton vs Arsenal 1-3, Crystal Palace vs West Ham 2-3, Newcastle vs Leeds United 1-2.

Manchester City naik ke puncak klasemen setelah menang 5-0 di kandang West Bromwich Albion. Ilkay Gundogan memborong dua gol (menit 6 dan 30), yang dilengkapi gol Joao Cancelo (22), Riyad Mahrez (45), dan Raheem Sterling (57).

Man City menggeser Manchester United dari puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 41, unggul satu poin dari rival sekotanya yang baru akan melawan Sheffield United Kamis dinihari nanti. West Brom masih terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen denga nilai 11.

Dalam laga lain, Arsenal menang 3-1 di kandang Southampton. The Gunners sempat kebobolan lebih dahulu oleh gol Stuart Armstrong (3), tapi berbalik unggul berkat gol Nicolas Pepe (8), Bukayo Saka, dan Alexandre Lacazette (72).

Kini Arsenal menempati posisi kedelapan dengan nilai 30. Southampton di urutan ke-11 dengan nilai 29.

Sementara itu, West Ham United berhasil menembus posisi empat besar setelah mengalahkan Crystal Palace 3-2 di Stadion Selhurst Park, London.

Palace meraih gol lewat Wilfried Zaha (3) dan Michy Batshuayi (90). Sedangkan gol West Ham mendapat gol dari Tomas Soucek (9 dan 25) serta Craig Dawson (65).

Kemenangan keempat secara beruntun itu membuat tim besutan David Moyes melompat dari urutan ketujuh ke peringkat keempat dengan koleksi 35 poin. Sedangkan Palace yang menelan dua kekalahan beruntun sementara masih tertahan di posisi ke-13.

Dalam laga lain, Leeds United mengalahkan Newcastle United 2-1 di Stadion St. James' Park. Mereka meraih gol lewat Raphinha (17) dan Jack Harrison (61). Sedangkan Newcastle meraih gol lewat Miguel Almiron (57).

Leeds kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 26, unggul 7 poin dari Newcastle diurutan ke-16.

Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 27 Januari 2021

Crystal Palace vs West Ham 2-3

Newcastle vs Leeds United 1-2

Southampton vs Arsenal 1-3

West Brom vs Manchester City 0-5.

Kamis, 28 Januari 2021

01:00 Burnley vs Aston Villa

01:00 Chelsea vs Wolves

02:30 Brighton vs Fulham

03:15 Everton vs Leicester City

03:15 Manchester United vs Sheffield United.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

Baca Juga: Inter Milan Singkirkan AC Milan di Coppa Italia

Klasemen Liga Inggris