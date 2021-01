Klasemen Liga Inggris Ahad: Chelsea vs Burnley 2-0, Kemenangan Pertama Tuchel

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Chelsea vs Burnley tersaji pada pekan ke-21 Liga Inggris, Ahad malam, 31 Januari 2021. Pertandingan di Stamford Bridge ini berakhir dengan skor 2-0 sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi pelatih Thomas Tuchel.

Tuchel memimpin laga keduanya bersama The Blues setelah pekan ini ditunjuk menggantikan Frank Lampard. Pada laga sebelumnya, ia hanya menyaksikan timnya bermain 0-0 dengan Wolves.

Pada pertandingan ini, pelatih asal Jerman itu bisa merasakan kemenangan pertamanya di Liga Inggris. Ia menyaksikan Chelsea unggul berkat gol Cesar Azpilicueta pada menit ke-40, yang meneruskan umpan Callum Hudson-Odoi.

The Blues kemudian mendapat gol kedua lewat Marcos Alonso pada menit ke-84, meneruskan umpan Christian Pulisic.

Chelsea dominan dalam penguasaan bola, mencapai 71 persen. Mereka juga unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan, dengan 8 banding 0.

Kemenangan ini mengantar Chelsea naik ke posisi ketujuh klasemen dengan nilai 33. Sedangkan Burnley tetap di urutan ke-16 dengan nilai 22.

Baca Juga: Nilai Kontrak Messi di Barcelona Bocor

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

Hasil Sabtu, 30 Januari 2021

Everton vs Newcastle United 0-2

Crystal Palace vs Wolves 1-0

Manchester City vs Sheffield United 1-0

West Brom vs Fulham 2-2

Arsenal vs Manchester United 0-0

Southampton vs Aston Villa 0-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 31 Januari 2021

Chelsea vs Burnley 2-0

21:00 Leicester vs Leeds United (Mola TV)

23:30 West Ham vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 01 Februari 2021

02:15 Brighton vs Tottenham (Mola TV).



Klasemen Liga Inggris