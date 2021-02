Klasemen Liga Italia: Inter Milan vs Lazio 3-1, AS Roma vs Udinese 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-22 pada Senin dinihari WIB, 15 Februari 2021, menyajikan hasil: Inter Milan vs Lazio 3-1, AS Roma vs Udinese 3-0, Sampdoria vs Fiorentina 2-1 , Cagliari vs Atalanta 0-1, Crotone vs Sassuolo 1-2.

Inter Milan meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Lazio. Mereka pun berhasil naik ke puncak klasemen, menggeser AC Milan.

Romelu Lukaku memborong dua gol buat Inter, termasuk satu dari titik penalti. Gol Nerazzurri lainnya diceploskan Lautaro Martinez. Sedangkan Lazio meraih gol lewat Gonzalo Escalante.

Inter meriah kemenangan ketiganya secara beruntun. Tim asuhan Antonio Conte itu naik ke puncak klasemen dengan torehan 50 poin, unggul satu angka dari AC Milan yang sehari sebelumnya dikalahkan Spezia 0-2.

Lazio mengalami kekalahan pertama tujuh laga. Kini mereka menempati urutan ketujuh klasemen dengan nilai 40.

Dalam pertandingan lain, AS Roma mengalahkan Udinese dengan skor 3-0 di Olimpico. Dua gol Roma diborong Jordan Veretout, termasuk satu dari titik penalti. Gol lainya diceploskan Pedro Rodriguez.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Roma yang sebelumnya dikalahkan Juventus dengan skor 2-0. Kini tim asuhan Paulo Fonseca itu menempati posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan nilai 43. Udinese menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 24.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru

Dalam pertandingan lain, Sampdoria mengalahkan Fiorentina 2-1 , Cagliari takluk 0-1 saat menjamu Atalanta, Sassuolo menekuk Crotone 2-1.

Selanjutnya: rekap hasil Liga Italia, jadwal berikutnya, dan Klasemen