Klasemen Liga Ingris Ahad Dinihari: Liverpool vs Everton 0-2, Chelsea Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-25 pada Ahad dinihari, 21 Februari 2021, menampilkan hasil: Liverpool vs Everton 0-2, Southampton vs Chelsea 1-1, Burnley vs West Brom 0-0, dan Fulham vs Sheffield United 1-0.

Liverpool mengalami kekalahan keempat secara beruntun termasuk yang kedua dialami di kandang. Mereka takluk 0-2 saat menjamu Everton karena kebobolan oleh gol Richarlison (menit 3) dan penalti Gylfi Sigurdsson (83).

The Reds, yang merupakan juara bertahan, kini kian tertinggal dari perebutan gelar juara. Mereka hanya menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 40.

Everton bangkit setelah terus kalah dalam dua laga sebelumnya. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 40, hanya kalah selisih gol dari Liverpool.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Southampton vs Chelsea berakhir dengan skor 1-1.

Southampton mengawali laga dengan baik dalam partai kandangnya di St. Mary's Stadium itu. Mereka unggul berkat gol Takumi Minamino pada menit ke-33. Mantan pemain Liverpool ini menjebol gawang Edouard Mendy setelah meneruskan umpan Nathan Redmond.

Chelsea membalas pada menit ke-54 lewat gol penalti Mason Mount. Penalti ini diberikan wasit setelah Danny Ings melanggar Mount.

Bagi Southampton hasil ini membuat mereka gagal menang dalam tujuh laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 30.

Bagi Chelsea hasil itu mengakhiri empat kemenangan beruntun. Tapi, mereka masih mampu menjaga catatan tak terkalahkan di bawah arahan Thomas Tuchel. The Blues kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 43.

Dalam pertandingan lain, Burnley dan West Brom bermain 0-0, sedangkan Fulham mampu mengalahkan Sheffield United 1-0.

