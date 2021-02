Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan, Ada Chelsea Vs MU dan Leicester City vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas antara Chelsea vs Manchester United akan mengisi jadwal Liga Inggris pada akhir pekan ini. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi di empat besar klasemen Liga Inggris.

Chelsea saat ini masih berada di posisi kelima klasemen dengan perolehan 43 angka. Mereka hanya berjarak dua angka saja dari West Ham United yang berada di posisi keempat dan akan menghadapi pemuncak klasemen Manchester City.

Sementara Manchester United berada di posisi kedua dengan perolehan 49 angka, terpaut 10 angka dari Manchester City.

Selain laga Chelsea vs Manchester United, laga Leicester City vs Arsenal juga tak kalah panasnya. Leicester City baru saja tersingkir dari ajang Liga Europa sementara Arsenal sukses melaju ke babak 16 besar.

Berikut jadwal Liga Inggris akhir pekan ini:

Sabtu, 27 Februari 2021

19:30 WIB - Manchester City vs West Ham - Mola TV

22:00 WIB - West Brom vs Brighton - Mola TV

Ahad, 28 Februari 2021

00:30 WIB - Leeds United vs Aston Villa - Mola TV

03:00 WIB - Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers - NET TV, Mola TV

19:00 WIB - Crystal Palace vs Fulham - Mola TV

19:00 WIB - Leicester City vs Arsenal - Mola TV

21:00 WIB - Tottenham Hotspur vs Burnley - Mola TV

23:30 WIB - Chelsea vs Manchester United - Mola TV

Senin, 1 Maret 2021

02:15 WIB - Sheffield United vs Liverpool - NET TV, Mola TV

