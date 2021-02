Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan: Barcelona, Atletico dan Real Madrid Berat

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pada akhir pekan ini hingga awal pekan depan akan diisi oleh tiga laga panas. Tiga tim teratas klasemen - Atletico Madrid, Real Madrid dan Barcelona - akan menghadapi lawan yang tak mudah.

Pemuncak klasemen Liga Spanyol Atletico Madrid harus menghadapi tim yang berada di posisi keenam, Villarreal. Atletico yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit ketimbang para rivalnya harus menang karena saat ini hanya memiliki keunggulan tiga angka saja dari Real Madrid.

Sementara Real Madrid harus meladeni Real Sociedad yang berada di posisi kelima klasemen Liga Spanyol. Pada pertemuan pertama di markas Sociedad, Madrid ditahan imbang 0-0.

Barcelona yang menduduki posisi ketiga mendapatkan lawan paling berat. Lionel Messi cs harus menghadapi Sevilla yang tepat berada di bawah mereka. Sevilla hanya berjarak dua angka dari Barcelona dengan satu pertandingan lebih sedikit.

Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini selengkapnya:

Sabtu, 27 Februari 2021

03:00 WIB - Levante vs Athletic Bilbao - beIN Sports 1

20:00 WIB - Eibar vs Huesca - beIN Sports 1

22:15 WIB - Sevilla vs Barcelona - beIN Sports 1

Ahad, 28 Februari 2021

00:30 WIB - Deportivo Alaves vs Osasuna - beIN Sports 1

03:00 WIB - Getafe vs Valencia - beIN Sports 1

20:00 WIB - Celta Vigo vs Real Valladolid - beIN Sports 1

22:15 WIB - Cadiz vs Real Betis - beIN Sports 1

Senin, 1 Maret 2021

00:30 WIB - Granada vs Elche - beIN Sports 1

03:00 WIB - Villarreal vs Atletico Madrid - beIN Sports 1

Selasa, 2 Maret 2021

03.00 WIB - Real Madrid vs Real Sociedad - beIN Sports 1

