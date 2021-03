Rekap Hasil Liga Italia dan Klasemen: AC Milan, AS Roma, dan Napoli Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-26 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 8 Maret 2021, menampilkan hasil: Verona vs AC Milan 0-2, AS Roma vs Genoa 1-0, Napoli vs Bologna 3-1, Crotone vs Torino 4-2, Fiorentina vs Parma 3-3, dan Sampdoria vs Cagliari 2-2.

Inilah hasil selengkapnya:

Verona vs AC Milan 0-2

AC Milan kembali mendekati puncak klasemen Liga Italia selepas menang di markas Verona dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-26 di Stadion Marc'Antonio Bentegodi.

Gol-gol Rade Krunic dan Diogo Dalot membuat Milan kini mengoleksi 56 poin, atau hanya terpaut tiga poin tepat di bawah pemuncak klasemen Inter Milan yang baru main sehari berselang.

Sedangkan Verona (38 poin), yang menelan kekalahan pertama mereka dalam lima laga terakhirnya, tak beranjak dari urutan kedelapan klasemen sementara, demikian catatan laman resmi Liga Italia.

Setelah momen mengkhawatirkan dari kiper Gianluigi Donnarumma dan peluang yang dibuang sia-sia oleh Rafael Leao dengan sepakan melambung tinggi di atas mistar gawang, Milan membuka keunggulan pada menit ke-27 melalui Krunic.

Memanfaatkan situasi tendangan bebas, Krunic melepaskan eksekusi melewati pagar hidup dan mengujam ke pojok area tiang jauh tak terjangkau kiper Marco Silvestri.

Lima menit memasuki babak kedua Dalot menggandakan keunggulan Milan saat mencetak gol perdananya sejak dipinjamkan dari Manchester United, menyelesaikan umpan Alexis Saelemaekers.

Dalam pertandingan lain yang berlangsung bersamaan, tim juru kunci klasemen Crotone memetik kemenangan keempatnya musim ini dengan mengalahkan Torino 4-2 di Ezio Scida.

Kendati menang Crotone tetap belum beranjak dari dasar klasemen dengan raihan 15 poin, sedangkan Torino (20 poin) dua strip di atasnya.

Sedangkan di Artemio Franchi, Fiorentina dan Parma berbagi satu poin selepas main imbang 3-3 lewat laga yang ditutup gol bunuh diri bek tim tamu Simone Iacoponi.

Baca Juga: Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen Terkini

Parma tetap di urutan ke-19 dengan koleksi 16 poin, sedangkan Fiorentina (26 poin) mengamankan kembali posisi ke-14 setelah sempat disalip Spezia (26 poin) dua hari yang lalu.

Selanjutnya: Napoli Menang