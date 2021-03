Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu 13 Maret: Leeds United vs Chelsea 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Leeds United vs Chelsea tersaji dalam rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-28, Sabtu malam, 13 Maret 2021. Laga yang berlangsung di Elland Road ini berakhir dengan skor 0-0.

Leeds United tampil bagus di babak pertama dan mampu membuat Chelsea kesulitan mengembangkan permainannya. Di babak Chelsea tampil lebih dominan, tapi terlihat kesulitan di depan gawang lawan.

Kiper Chelsea, Edouard Mendy, tampil solid dalam pertandingan ini. Ia membendung dua tembakan terarah ke gawangnya.

Leeds United melakukan 4 tembakan terarah ke gawang lawan, sedangkan Chelsea mendapatkan 9 tembakan. Kedua tim sama-sama membentur mistar gawang pada babak pertama. The Blues unggul dalam penguasaan bola, mencapai 61 persen.

Hasil ini memastikan kiprah positif Thomas Tuchel bersama Chelsea tetap terjaga. Pelatih Jerman itu memastikan timnya tak terkalahkan dalam 12 laga sejak menggantikan Frank Lampard sejak 26 Januari. Timnya meraih 8 kemenangan dan 4 hasil seri.

Di Liga Inggris, Chelsea menang dua kali dan seri tiga kali dalam lima partai terakhirnya. Kini The Blues menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 51.

Bagi Leeds United, hasil ini merupakan peningkatan kecil setelah terus kalah dalam dua pertandingan sebelumnya. Kini, tim asuhan Marcelo Bielsa ini menempati posisi ke-11 dengan nilai 36.

Baca Juga: 9 Berita Terkini Bursa Transfer, Termasuk Soal Ronaldo dan Messi

Selain laga Leeds United vs Chelsea, Liga Inggris malam ini juga masih akan menampilkan pertandingan Fulham vs Manchester City. Sedangkan pertandingan Arsenal vs Tottenham Hotspur baru akan berlangsung Ahad malam.

Selanjutnya: Hasil, jadwal berikutnya, dan klasemen Liga Inggris