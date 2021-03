Jadwal Bola Live Ahad 21 Maret: MU, Chelsea, Juve, Milan, Barca, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 22 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala Menpora 2021, Liga Inggris, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari dalam negeri, turnamen pramusim Piala Menpora 2021 akan dimulai. Hari ini ada dua laga yang akan live di Indosiar, yakni Arema FC vs Tira Persikabo dan PSIS Semarang vs Barito Putera.

Dari Liga Inggris, akan hadir dua pertandingan pekan ke-29, yakni West Ham vs Arsenal yang disiarkan Mola TV dan Aston Villa vs Tottenham yang live di Net TV.

Dari Piala FA ada dua partai Piala FA Piala FA, yakni Chelsea vs Sheffield United (live iNews TV) dan Leicester vs Manchester United (live RCTI). Keempat tim akan berjuang menyusul Manchester City dan Southampton yang sudah lebih dahulu melaju ke semifinal.

Dari Liga Italia, akan tersaji rangkaian pertandingan pekan ke-28. Malam ini antara lain akan hadir Juventus vs Benevento (live RCTI+), Fiorentina vs AC Milan (live RCTI), AS Roma vs Napoli (RCTI).

Dari Liga Spanyol, akan tersaji laga pekan ke-28, yakni Atletico Madrid vs Alaves dan Real Sociedad vs Barcelona.

Liga Jerman menampilkan Hoffenheim vs Mainz dan Herta Berlin vs Leverkusen. Sedangkan Liga Prancis akan menghadirkan laga Lyon vs PSG .

