Klasemen Piala Menpora 2021: PSIS dan Barito Putera Lolos ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Piala Menpora 2021 dari Grup A sudah tuntas digelar, Selasa, 30 Maret 2021. PSIS Semarang dan Barito Putera berhasil lolos ke babak perempat final.

PSIS Semarang melaju setelah menang 3-2 atas Arema FC dalam matchday ketiga di Stadion Manahan Solo, Selasa malam. Gol PSIS diceploskan Komarudin, Pratama Arhan, dan Riyan Ardiansyah. Sedangkan dua gol Arema diborong Dedik Setiawan.

PSIS lolos dengan memuncaki klasemen Grup A dengan mengemas nilai 7, sedangkan Arema hanya meraih satu poin.

Sebelumnya, di grup sama Barito Putera sudah memastikan diri lolos ke perempat final setelah bermain imbang 2-2 dengan Tira Persikabo. Barito mengemas nilai 5 sedangkan Tira Persikabo yang memiliki nilai 2 dipastikan tersingkir.

Rekap Piala Menpora 2021 Grup A:

Hasil Selasa, 30 Maret 2021:

Barito Putera Vs Tira Persikabo 2-2

Arema FC Vs PSIS Semarang 2-3.

Hasil sebelumnya:

Arema FC vs Tira Persikabo 1-1

PSIS Semarang vs Barito Putera 3-3

Tira Persikabo vs PSIS Semarang 1-3

Barito Putera vs Arema FC 2-1.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. PSIS 3 6-4 7 2. Barito Putera 3 5-4 5 3. Persikabo 3 2-3 2 4. Tira Persikabo 3 2-4 1