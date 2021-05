Jadwal Liga Inggris dan Klasemen Ahad Malam 2 Mei: MU Tentukan Gelar Man City

Ekspresi pemain Liverpool James Milner saat melawan Newcastle United dalam pertandingan Liga Inggris di Anfield, Liverpool, 24 April 2021. Liverpool ditahan imbang Newcastle United 1-1. Pool via REUTERS/Clive Brunskill

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Ahad malam, 2 Mei 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan pekan ke-34. Manchester City bisa juara tanpa bertanding.

Jadwal malam ini antara lain akan menampilkan duel Manchester United vs Liverpool. Partai ini akan menentukan juara tidaknya Manchester City.

Saat ini, Manchester United menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 67, tertinggal 13 poin dari Manchester City. Bila MU kalah dari Liverpool, The Citizens pun akan bisa merayakan gelar juara karena nilainya tak mungkin dikejar dalam empat laga tersisa.

Pemain Manchester United, Mason Greenwood berselebrasi dengan Scott McTominay. REUTERS/Phil Noble

Liverpool adalah juara bertahan, tapi posisinya sedang terpuruk. Mereka hanya menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 54, terpaut 7 poin dari Chelsea di zona Liga Champions.

Kedua tim sama-sama baru ditahan lawannya di Liga Inggris. Sedangkan di Eropa, MU baru menang 6-2 atas AS Roma.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, MU dan Liverpool sama-sama menang sekali. Sedangkan tiga laga lainnya berakhir seri.

Selain jadwal Man United vs Liverpool, malam ini juga ada laga Newcastle vs Arsenal dan Tottenham vs Sheffield.

Selanjutnya: Hasil Lengkap, Jadwal, dan Klasemen Liga Inggris