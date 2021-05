Jadwal Bola Ahad Malam 9 Mei: Juve vs Milan, Villa vs MU, Real Madrid vs Sevilla

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 10 Mei 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-35. Laga Aston Villa vs Manchester United akan jadi pusat perhatian, karena akan menentukan nasib juara Manchester City.

MU saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai terpaut 13 poin dari Man City. Dengan lima laga tersisa bagi MU, maka gelar juara bisa dipastikan di laga ini. Bila MU kalah, maka Man City akan dipastikan menjadi juara.

Pesta juara Man City sendiri tertunda karena kalah 1-2 dari Chelsea pada Sabtu malam.

Dari Liga Spanyol, akan hadir pertandingan Real Madrid vs Sevilla. Ini adalah laga yang bisa mempengaruhi peta perburuan juara.

Real Madrid saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 74, di bawah Atletico Madrid (77) dan Barcelona (75). Bila menang di laga ini, Madrid, yang memiliki rekor head-to-head dari Atletico, akan naik ke puncak klasemen.

Sementara itu dari Liga Italia, akan tersaji laga besar Juventus vs AC Milan. Kedua tim berada di posisi keempat dan kelima dengan nilai sama (69), seperti juga Atalanta yang ada di atasnya. Karena itu laga ini akan jadi perebutan posisi keempat bagi keduanya, alias perebutan tiket Liga Champions musim depan.

Ahad, 9 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-35)

18:00 Wolves vs Brighton (Mola TV)

20:05 Aston Villa vs Manchester United (Mola TV)

20:05 West Ham vs Everton (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-35)

19:00 Getafe vs Eibar (Bein Sport 1)

21:15 Valencia vs Valladolid (Bein Sport 1)

23:30 Villarreal vs Celta Vigo (Bein Sport 1).

Liga Italia

(Pekan ke-35)

17:30 Genoa vs Sassuolo (Bein Sport 2)

20:00 Verona vs Torino (Bein Sport 2)

20:00 Parma vs Atalanta (Bein Sport 2)

20:00 Benevento vs Cagliari (Bein Sport 2)

23:00 AS Roma vs Crotone (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-32)

18:30 FC Koln vs Freiburg (Mola TV)

20:30 Frankfurt vs Mainz (Mola TV).

Senin, 10 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-35)

01:00 Arsenal vs West Brom (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-35)

01:45 Juventus vs AC Milan (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-35)

02:00 Real Madrid vs Sevilla (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-32)

23:00 Hertha Berlin vs Bielefeld (Net TV).

