Hasil dan Klasemen Akhir Liga Jerman: Union Berlin Rebut Tiket Eropa Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Union Berlin merebut tiket Eropa terakhir dari Liga Jerman seusai menang dramatis dengan skor 2-1 atas RB Leipzig dalam laga pemungkas musim 2020/21 di Stadion An der Alten Foersterei, Sabtu.

Kemenangan itu memastikan tim besutan Urs Fischer finis di urutan ketujuh klasemen dengan raihan 50 poin dan meraih tiket babak playoff kualifikasi Liga Conference, kompetisi kasta ketiga Eropa yang mulai bergulir musim depan.

Hasil tersebut jadi raihan gemilang bagi Union Berlin, kendati mereka hanya memiliki 37 persen penguasaan bola sepanjang laga dan sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Justin Kluivert pada menit ke-55.

Sebuah serangan cepat yang dilancarkan Leipzig gagal diantisipasi Union dan berakhir dengan sepakan jarak jauh Kluivert yang memperdaya kiper Andreas Luthe untuk membawa tim tamu memimpin.

Gol itu direspon Fischer dengan memasukkan Taiwo Awoniyi menggantikan Petar Musa guna menambah alternatif serangan di lini depan.

Hasilnya pada menit ke-67 Union mampu menyamakan kedudukan melalui situasi sepak pojok yang diakhiri tendangan kaki kanan Marvin Friedrich di muka gawang Leipzig.

Union sepertinya harus merelakan kesempatan tampil di Eropa musim depan lantaran skor imbang bertahan hingga pengujung waktu normal dan di laga lain tim pesaingnya, Borussia Moenchengladbach tengah unggul tegas atas Werder Bremen.

Namun momen dramatis terjadi pada menit kedua injury time ketika Sheraldo Becker mengirim umpan silang yang bisa disambut tandukan tajam Max Kruse untuk menaklukkan kiper Josep Martinez membuat sekira 2.000 suporter Union bersorak di tribun stadion.

Skor 2-1 mampu dipertahankan Union dalam dua menit injury time berikutnya demi memastikan kesempatan kembali tampil di Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2001/02.

Sedangkan Leipzig, kendati menutup musim dengan kekalahan, tetap finis di urutan kedua klasemen akhir dengan 65 poin dan meraih tiket Liga Champions, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Hasil pekan terakhir Liga Jerman

FC Cologne vs Schalke 1-0

VfB Stuttgart vs Arminia Bielefeldm0-2

Hoffenheim vs Hertha Berlin 2-1

Werder Bremen vs Borussia Moenchengladbach 2-4

Bayern Munchen vs FC Augsburg 5-2

Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg 3-1

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen 3-1

Wolfsburg vs FSV Mainz 2-3

Union Berlin vs RB Leipzig 2-1.

Klasemen akhir Liga Jerman

No Tim Main Gol Poin 1 Bayern Munchen 34 55 78 2 RB Leipzig 34 28 65 3 Dortmund 34 29 64 4 Wolfsburg 34 24 61 5 Frankfurt 34 16 60 6 Leverkusen 34 14 52 7 Union Berlin 34 7 50 8 Gladbach 34 8 49 9 VfB Stuttgart 34 1 45 10 Freiburg 34 0 45 11 Hoffenheim 34 -2 43 12 Mainz 34 -17 39 13 Augsburg 34 -18 36 14 Hertha Berlin 34 -11 35 15 Bielefeld 34 -26 35 16 FC Koln 34 -26 33 17 Werder Bremen 34 -21 31 18 Schalke 04 34 -61 16