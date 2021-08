BRI Jadi Sponsor Utama Kompetisi Sepak Bola Liga 1 Musim 2021/2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (LIB) memperkenalkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor utama Liga 1 2021/2022, Kamis, 12 Agustus 2021

Operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 telah mengakhiri kerja sama dengan salah satu perusahaan jual beli online, Shopee. Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, mengatakan bahwa dengan sponsor baru maka Liga 1 resmi menggunakan titel baru.

“Sekarang kita sebut nama kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 karena sudah launching,” ujar Akhmad Hadian Lukita dalam konferensi pers virtual.

Dengan kerjasama ini, PT LIB juga berharap kompetisi bisa bergulir dengan lancar. “Kami berharap bergulirnya Liga 1 2021/2022 bisa membantu pemerintah mengampanyekan protokol kesehatan dan vaksinasi di masyarakat,” kata dia.

ADVERTISEMENT

Operator kompetisi itu pun juga memastikan bahwa Liga 1 bakal digelar dengan sistem yang berbeda karena bakal digelar secara dinamis.

“Sama halnya dengan musim 2021, Liga 1 2021/2022 akan ada 306 pertandingan, diikuti 18 klub. Bedanya di sistem kompetisi,” kata Hadian.

“Dalam kondisi saat ini, tak mungkin menggelar dengan format home-away, tapi kami akan menggulirkan liga dengan sistem semi bubble to bubble yang akan kita adakan di tiga kluster di pulau Jawa."

Direktur Utama PT LIB dan Direktur BRI, Sunarso, sudah resmi menandatangani kerjasama tersebut. Dalam penandatanganan tersebut, ia mengungkapkan bahwa BRI ingin memberikan dampak positif untuk olahraga sepak bola Indonesia.

“Kehadiran BRI sebagai titel sponsor kompetisi Liga 1 2021/2022. Kami apresiasi PSSI dan LIB yang telah memberikan kesempatan bagi BRI menciptakan value, baik economy value dan social value baik masyarakat,” ujar Sunarso.

“Dengan dukungan langsung dari BRI, kami yakin perekonomian akan bisa bangkit termasuk UMKM, seperti penjualan jersey sepak bola, industri sepak bola, suvenir dan yang lainnya bisa bangkit."

Rencananya Liga 1 musim ini akan kick-off mulai tanggal 27 Agustus 2021.

Daftar Tim Peserta Liga 1 2021/2022:

Arema FC

Bali United

Barito Putera

Bhayangkara FC

Borneo FC

Madura United

Persebaya Surabaya

Persela Lamongan

Persipura Jayapura

Persib Bandung

PSS Sleman

PSIS Semarang

PSM Makassar

Persija Jakarta

TIRA Persikabo

Persik Kediri

Persita Tangerang

Persiraja Banda Aceh.

IRSYAN HASYIM