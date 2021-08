Rekap Hasil Liga Champions dan Liga Europa Rabu Dinihari 18 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Empat pertandingan leg pertama playoff Liga Champions dan Liga Europa tersaji pada Rabu dinihari, 18 Agustus 2021. Laga lainnya akan berlangsung malam ini.

Dari Liga Champions, Sheriff Tiraspol di ambang catatan bersejarah sebagai klub Moldova pertama yang tampil di fase grup Liga Champions, setelah memenangi leg pertama playoff kualifikasi melawan Dinamo Zagreb.

Menjamu Dinamo di Bolshaya Sportivnaya Arena, Sheriff menang meyakinkan 3-0 atas jawara Kroasia tersebut berkat dwigol Adama Traore dan satu gol dari Dimitris Kolovos.

Dalam laga lain Shakhtar Donetsk yang bertandang ke Stadion Louis II memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah AS Monaco. Hasil itu dipastikan oleh gol semata wayang Pedrinho pada menit ke-19.

Dalam pertandingan lain yang berlangsung bersamaan di Red Bull Arena Salzburg, dan Red Bull Salzburg mampu bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan Brondby 2-1.

Tim tamu memimpin cepat melalui sepakan kaki kanan Mikael Uhre dan keunggulan itu mampu dipertahankan Brondby walau mereka terus ditekan Salzburg di sepanjang sisa babak pertama.

Pertahanan Brondby baru runtuh pada menit ke-56 saat tembakan Brenden Aaronson gagal diselamatkan sempurna oleh kiper Mads Hermansen dan bola muntah disambar keras Karim Adebeyi yang membuat kedudukan jadi imbang 1-1.

Salzburg secara dramatis berbalik meraih kemenangan setelah kerja keras mereka membuahkan hasil tepat di pengujung waktu normal, melalui gol kaki kanan Aaronson yang menutup laga dengan skor 2-1 atas Brondby.

Dalam leg kedua playoff pada Rabu (25 Agustus) pekan depan, Salzburg akan bertandang ke markas Brondby di Denmark sedangkan Shakhtar menjamu Monaco di Stadion Metalist, Ukraina.

Dari Liga Europa, Crvena Zvezda (Serbia) mampu mengalahkan tamunya, CFR Cluj (Rumania), dengan skor 4-0.

Hasil Liga Champions

FC Salzburg vs Broendby IF 2-1

FC Sheriff vs Dinamo Zagreb 3-0

Monaco vs Shakhtar Donetsk 0-1.

Hasil Liga Europa

Crvena Zvezda vs CFR Cluj 4-0.

