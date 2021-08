Jadwal Bola Live Ahad 22 Agustus: Arsenal vs Chelsea, Juga Juve, Madrid, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 23 Agustus 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan kedua. Laga besar Arsenal vs Chelsea akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada Southampton vs Manchester United

dan Wolves vs Tottenham Hotspur.

Liga Italia baru akan memulai kompetisi. Malam ini ada laga Udinese vs Juventus yang akan disiarkan RCTI. Selain itu ada pertandingan AS Roma vs Fiorentina dan Napoli vs Venezia.

Dari Liga Spanyol, dua tim Madrid akan kembali bersaing pada pekan kedua. Atletico Madrid menjamu Elche, sedangkan Real Madrid berlaga di kandang Levante.

ADVERTISEMENT

Liga Prancis akan menampilkan Lyon vs Clermont dan Bordeaux vs Angers. Sedangkan Liga Jerman akan menghadirkan Bayern Munchen vs FC Koln.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 22 Agustus 2021

Liga Spanyol

(pekan kedua, live Bein Sport)

22:00 Real Sociedad vs Rayo Vallecano.

Liga Italia

(pekan pertama, live Bein Sport)

23:30 Udinese vs Juventus (RCTI)

23:30 Bologna vs Salernitana.

Liga Inggris

(pekan kedua, live Mola TV)

20:00 Southampton vs Manchester United

20:00 Wolves vs Tottenham

22:30 Arsenal vs Chelsea (SCTV).

Liga Prancis

(pekan ketiga, live Bein Sport)

18:00 Lyon vs Clermont

20:00 Montpellier vs Lorient

20:00 Bordeaux vs Angers

20:00 Strasbourg vs Troyes

20:00 Metz vs Reims

22:00 Rennes vs Nantes.

Liga Jerman

(pekan kedua, live Mola TV)

20:30 Hoffenheim vs Union Berlin

22:30 Bayern Munchen vs FC Koln.

Senin, 23 Agustus 2021

Liga Spanyol

(pekan kedua, live Bein Sport)

00:30 Atletico Madrid vs Elche

03:00 Levante vs Real Madrid.

Liga Italia

(pekan pertama, live Bein Sport)

01:45 AS Roma vs Fiorentina

01:45 Napoli vs Venezia

23:30 Cagliari vs Spezia.

Liga Inggris

(pekan kedua, live Mola TV)

02:00 West Ham vs Leicester City.

Liga Prancis

(pekan ketiga, live Bein Sport)

02:00 Nice vs Marseille .

Selasa, 24 Agustus 2021

Liga Spanyol

(pekan kedua, live Bein Sport)

01:00 Getafe vs Sevilla

03:00 Osasuna vs Cetla Vigo.

Liga Italia

(pekan pertama, live Bein Sport)

01:45 Sampdoria vs AC Milan.

Untuk mendapatkan jadwal bola terkini terus ikuti di laman Bola Tempo.