Bursa Transfer, Manchester City Percepat Kedatangan Titisan Neymar Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City dikabarkan mempercepat kedatangan penyerang Kayky dari klub Brasil Fluminense. Kayky disebut-sebut sebagai pemain yang memiliki kemampuan mirip penyerang PSG, Neymar Jr.

Kesepakatan antara City dengan Fluminense sudah terjadi pada April lalu. Tak disebutkan berapa harga yang disepakati kedua pihak maupun kontrak si pemain, akan tetapi media-media Brasil menyatakan bahwa Fluminense akan menerima tak kurang dari 10 juta euro atau sekitar Rp 169 miliar plus bonus performa jika si pemain memenuhi sejumlah persyaratan.

City sendiri telah memastikan transfer tersebut melalui media sosial Twitter.

"Kami dengan senang hati mengkofirmasi bahwa telah terjadi kesepakatan dengan Fluminense terkait transfer masa depan Kayky. Penyerang muda ini akan tetap bersama Fluminese hingga akhir dari Liga Brasil musim ini," cuit mereka April lalu.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

