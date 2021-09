Klasemen Liga Italia: AS Roma, AC Milan dan Napoli Dipuncak, Juventus Terperosok

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma, AC Milan dan Napoli bersaing ketat di puncak klasemen Liga Italia Seri A setelah pekan ketiga. Ketiga tim tersebut mempertahankan rekor sempurna sementara Juventus terperosok di posisi ke-16.

AS Roma berada di puncak klasemen setelah mengandaskan Sassuolo 2-1 pada laga dini hari tadi. Kemenangan itu membuat skuad asuhan Jose Mourinho menyalip AC Milan yang sempat berada di puncak selama beberapa jam saja setelah emraih kemenangan 2-0 atas Lazio.

Lazio yang pekan sebelumnya berada di puncak kini harus puas berada di posisi keenam. Rekor sempurna anak asuh Maurizio Sarri ternodai dengan kekalahan dari AC Milan tersebut.

Juara bertahan Inter Milan juga gagal mempertahankan rekor kemenangan sempurna mereka. Pada laga Ahad kemarin, anak asuh Simone Inzaghi ditahan imbang Sampdoria 2-2.

Napoli menduduki posisi ketiga dengan perolehan angka yang sama dengan AS Roma dan AC Milan. Napoli pada Sabtu kemarin mengandaskan Juventus dengan skor 2-1.

Bagi Juventus, kekalahan itu semakin membenamkan posisi mereka di peringkat ke-16 klasemen. Si Nyonya Tua belum meraih kemenangan musim ini setelah sebelumnya ditahan imbang Udinese dan kalah 0-1 dari Empoli.

Laga Bologna vs Verona akan menjadi penutup pekan ketiga Liga Italia Seri A. Laga ini akan tersaji pada Selasa dinihari nanti pukul 01.45 WIB.

Berikut hasil pekan ketiga Liga Italia:

Empoli vs Venezia 1-2

Napoli vs Juventus 2-1

Atalanta vs Fiorentina 1-2

Sampdoria vs Inter Milan 2-2

Cagliari vs Genoa 2-3

Torino vs Salernitana 4-0

Spezia vs Udinese 0-1

AC Milan vs Lazio 2-0

AS Roma vs Sassuolo 2-1

Berikut klasemen Liga Italia Seri A untuk sementara waktu:

No. Tim Main Menang Selisih Gol Poin 1. AS Roma 3 3 7 9 2. AC Milan 3 3 6 9 3. Napoli 3 3 4 9 4. Inter Milan 3 2 6 7 5. Udinese 3 2 4 7 6. Lazio 3 2 5 6 7. Fiorentina 3 2 0 6 8. Bologna 2 1 1 4 9. Sassuolo 3 1 0 4 10. Atalanta 3 1 0 4 11. Torino 3 1 2 3 12. Empoli 3 1 -2 3 13. Genoa 3 1 -4 3 14. Venezia 3 1 -4 3 15. Sampdoria 3 0 -1 2 16. Juventus 3 0 -2 1 17. Cagliari 3 0 -4 1 18. Spezia 3 0 -6 1 19. Verona 2 0 -2 0 20. Salernitana 3 0 -9 0

AC Milan, Inter Milan, Juventus dan Atalanta akan melupakan sejenak posisi mereka di klasemen Liga Italia pada tengah pekan ini. Keempat tim itu akan bertanding di ajang Liga Champions yang mulai bergulir pada Selasa malam besok.