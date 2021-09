Jadwal Liga Champions Rabu 15 September: Liverpool vs AC Milan Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan pertama akan kembali bergulir Rabu malam hingga Kamis dinihari, 16 September 2021. Dua pertandingan akan disiarkan live di SCTV.

Salah satu laga yang disiarkan langsung itu adalah laga besar Liverpool vs AC Milan. Keduanya akan bertemu di Anfield. Partai lainnya yang juga tayang live adalah Besiktas vs Borussia Dortmund.

Jadwal malam ini juga akan menampilkan big match Inter Milan vs Real Madrid. Manchester City akan menjamu RB Leipzig, PSG menyambangi Club Brugge, sedangkan Atletico Madrid menyambut FC Porto.

Jadwal Liga Champions pekan pertama:

Rabu, 15 September 2021

23.45 WIB - Besiktas vs Borussia Dortmund (SCTV)

23.45 WIB - Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk

Kamis, 16 September 2021

02.00 WIB - Club Brugge vs PSG

02.00 WIB - Manchester City vs RB Leipzig

02.00 WIB - Atletico Madrid vs FC Porto

02.00 WIB - Liverpool vs AC Milan (SCTV)

02.00 WIB - Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam

02.00 WIB - Inter Milan vs Real Madrid.