Hasil Liga Inggris: Brentford Kalahkan Wolves 2-0 Meski Bermain dengan 10 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Brentford meraih kemenangan tandang pertama mereka di Liga Inggris musim ini dengan Wolverhampton Wanderers (Wolves) 2-0 dalam laga pekan kelima, Sabtu, 18 September 2021.

Kemenangan itu diraih saat mereka bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua.

Ivan Toney membuka keunggulan Brentford lewat gol penalti pada menit ke-28. Ia kemudian memberi assist buat Bryan Mbeumo pada menit ke-34.

Ivan Toney tampil dominan pada babak pertama. Dua gol dia lainnya dianulir wasit.

Keunggulan Brentford mampu dipertahankan meski sejak 64 mereka harus bermain dengan 10 orang. Shandon Baptiste diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua.

Hasil ini mengantar Brentford naik ke posisi kesembilan klasemen Liga Inggris. Wolves, yang masih mencari kemenangan kandang pertamanya di bawah arahan Bruno Lage, turun ke urutan ke-14.

Malam ini masih ada sejumlah laga Liga Inggris pekan kelima lain, termasuk Burnley vs Arsenal, Liverpool vs Crystal Palace, dan Manchester City vs Southampton.

REUTERS