Rekap Hasil Piala Liga Inggris: Man City dan Liverpool Lolos, Everton Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Piala Liga Inggris (Carabao Cup) tersaji pada Rabu dinihari, 22 September 2021. Manchester City dan Liverpool lolos ke babak keempat, sedangkan Everton dan Watford tersingkir.

Juara bertahan Manchester City lolos setelah melumat tim strata ketiga Wycombe Wanderers dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Stadion Etihad.

The Reds sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Brandon Hanlan. Namun, mereka bangkit dan berbalik unggul jauh melalui torehan dua gol Riyad Mahrez serta sumbangan gol dari Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ferran Torres dan Cole Palmer.

Dalam laga lain, Liverpool mengalahkan Norwich City dengan skor 3-0 Stadion Carrow Road. Takumi Minamino memborong dua gol, yang dilengkapi oleh gol Divock Origi.

Sementara itu, dua klub Premier League, Everton dan Watford sama-sama kandas. Everton ditahan klub divisi dua QPR dengan skor 2-2, lalu kalah adu penalti 7-8. Sedangkan Watford takluk 1-3 dari klub divisi dua Stoke City.

Selain Liverpool dan Man City, tim Premier League yang berhasil lolos adalah Southampton, Leeds United, dan Burnley.

Undian babak keempat akan dilakukan Kamis malam waktu setempat.

Piala Liga Inggris

(Babak ketiga)

Hasil Rabu dinihari:

Manchester City vs Wycombe 6-1

Norwich City vs Liverpool 0-3

QPR vs Everton 2-2 (Qpr menang adu penalti)

Sheffield United vs Southampton 2-2 (Southampton menang adu penalti)

Fulham vs Leeds United

Watford vs Stoke City 1-3

Wigan vs Sunderland 0-2

Burnley vs Rochdale 4-1

Preston NE vs Cheltenham 4-1

Brentford vs Oldham Athletic 7-0.

Jadwal Kamis dinihari, 24 September 2021

01:30 Brighton vs Swansea City

01:45 Manchester United vs West Ham

01:45 Chelsea vs Aston Villa

01:45 Arsenal vs Wimbledon

01:45 Wolves vs Tottenham Hotspur

01:45 Millwall vs Leicester City.