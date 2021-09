Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-7: Real Madrid vs Villarreal 0-0, Atletico Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 26 September 2021, menampilkan kegagalan Real Madrid dan Atletico meraih poin penuh dalam laga pekan ketujuh. Madrid ditahan Villarreal tanpa gol, sedangkan Atletico dikalahkan Alaves.

Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat menjamu Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu. Kedua tim realtif imbang dalam penguasaan bola dan sama-sama minim dalam penciptaan peluang.

Dengan hasil ini, Real Madrid masih di puncak klasemen La Liga dengan 17 poin dari tujuh laga. Villarreal berada di urutan ke-10 dengan delapan poin dari enam pertandingan.

Dalam laga lain, Atletico Madrid secara mengejutkan kalah 0-1 dari tim papan bawah Deportivo Alaves di Estadio de Mandizorozza. Keunggulan tuan rumah dipastikan oleh gol Victor Laguardia pada menit keempat.

Hasil ini membuat Atletico turun ke posisi ketiga dengan 14 poin tertinggal dua angka dari El Real. Posisinya disalip Sevilla yang baru mengalahkan Espanyol 2-0. Kedua tim memiliki nilai sama (14), tapi Sevilla unggul dalam selisih gol.

Hasil Liga Spanyol

(Pekan ketujuh)

Real Madrid vs Villarreal 0-0

Alaves vs Atletico Madrid 1-0

Valencia vs Ath Bilbao 1-1

Sevilla vs Espanyol 2-0

Jadwal berikutnya

Ahad, 26 September 2021

19:00 Mallorca vs Osasuna

21:15 Barcelona vs Levante

23:30 Rayo vs Cadiz

23:30 Real Sociedad vs Elche.

Senin, 27 September 2021

02:00 Real Betis vs Getafe.

Selasa, 28 September 2021

02:00 Celta Vigo vs Granada.

Klasemen Liga Spanyol